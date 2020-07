Kirchbarkau

Bürgermeister Frank Jedicke berichtete, dass man sich vor Ort die Gegebenheiten an der alten Meierei in der Seestraße angesehen habe. Geplant seien der Abriss des vorhandenen Gebäudes und der Neubau eines Mehrfamilienhauses.

Doch die Größe sorgte für Bauchschmerzen bei den Gemeindevertretern. Der Investor wolle zwar die gleiche Größe überbauter Fläche wie vorher nutzen, so Jedicke, aber ein Stück versetzt und vor allem zweigeschossig mit weiterem Wohnraum im Dachgeschoss.

Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten geplant

Zehn Wohneinheiten sollten so in dem Gebäude mit Pultdach entstehen. „Zur Straßenseite präsentiert sich dann eine hohe steile Wand“, meinte Jedicke. „Es ist ein ziemlicher Klotz.“ Die Firsthöhe sei genauso hoch wie das gegenüberliegende Haus.

Der Neubau solle komplett unterkellert werden, um acht Stellplätze zu schaffen. Weitere Stellplätze seien auf dem Grundstück vorgesehen. Man befürchte, dass das Haus nicht zum dörflichen Charakter passe.

Mit Schreiben vom 17. Juni – in der Amtsverwaltung eingegangen am 19. Juni – bat die Untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Plön die Gemeinde Kirchbarkau um Stellungnahme zum Bauantrag. Zurzeit gilt Paragraf 34 für den nicht überplanten Innenbereich, wonach zu beurteilen ist, ob sich das Vorhaben „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“.

Höhe zur Straßenseite sorgt für Bauchschmerzen

Doch was bedeute es, sich harmonisch in die Umgebung einzufügen, fragte der Bürgermeister. „Was uns abschreckt, ist die Straßenhöhe direkt am Gehweg von knapp zehn Metern.“ Die Gemeindevertretung habe die Möglichkeit, das gemeindliche Einvernehmen nicht zu erteilen. Es könne aber sein, dass die Bauaufsichtsbehörde das Projekt trotzdem genehmige, hieß es in der Sitzung.

Eine Möglichkeit, selbst Ziele für die zukünftige innerörtliche Gestaltung festzulegen, sei die Aufstellung eines Bebauungsplans für diesen Bereich, erläuterte die Amtsverwaltung in ihrer Vorlage für die Sitzung. Da ein Bauleitplanverfahren in der Regel mindestens ein Jahr dauert, könnte man entweder eine Veränderungssperre für maximal zwei Jahre erlassen – mit Option auf eine einjährige Verlängerung bei besonderen Umständen – oder das Baugesuch für zwölf Monate zurückstellen lassen.

Die Zwei-Monats-Frist für eine mögliche Versagung des gemeindlichen Einvernehmens läuft am 19. August ab. Die Gemeindevertretung war sich einig, vorher noch eine Sitzung abzuhalten.

Einstimmig für Aufstellung eines B-Plans

Einstimmig wurde beschlossen, die städtebauliche Ordnung und Entwicklung im Bereich der Seestraße durch die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie gegebenenfalls den Erlass einer Veränderungssperre zu steuern. Das Amt wurde gebeten, für die nächste Sitzung nach Beratung durch einen Städteplaner den Entwurf für einen Aufstellungsbeschluss sowie eine Satzung zur Veränderungssperre vorzulegen.

