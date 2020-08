Für das Gebiet zwischen Seestraße und Bothkamper See hat die Gemeindevertretung in Kirchbarkau eine zweijährige Veränderungssperre beschlossen. Für das Areal soll nun ein Bebauungsplan aufgestellt werden, um künftige Wohnbauten mit dem Erhalt des dörflichen Charakters in Einklang zu bringen.