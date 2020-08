Blekendorf

Christian Land von der Björn-Steiger-Stiftung betreut das Projekt. Er hat die Anlagen selbst entworfen und entwickelt. Sie sind eleganter als die bisherigen Alarmmelder. Das erleichtert die Zustimmung der Bürgermeister zum Beispiel an Promenaden.

Auch Plön soll Säulen bekommen

Im vergangenen Jahr ließ er in Baden-Württemberg die ersten Säulen an einem See aufstellen. In diesem Jahr ist Schleswig-Holstein dran. Der Sehlendorfer Strand in der Gemeinde Blekendorf ist einer der ersten Plätze an der Küste, der mit dem Alarmsystem ausgerüstet wird. Vorgeschlagen sind weiter Badestellen in Plön (Fegetasche, Prinzeninsel), die Dieksee-Badestelle in Malente und der Strand in Bosau.

Notrufsäulen am Strand verteilt

Die vier Notrufsäulen am Sehlendorfer Strand sind weit verteilt und befinden sich an den Zugängen, damit die Badegäste an ihnen vorbeimüssen und sie sehen. Sie stehen am Zugang bei der Surfschule, dem Hauptzugang vor dem DLRG-Gebäude und jeweils eine bei den Übergängen von den großen Campingplätzen.

Smartphone am Strand nicht immer zur Hand

Warum erlebt die Notrufsäule der Björn-Steiger-Stiftung im Zeitalter des Handys eine Renaissance am Wasser? Das hat viele Gründe. Christian Lang: „Viele Menschen lassen ihr Smartphone im Auto liegen aus Angst vor Diebstahl am Strand.“ Auch wüssten die Touristen nicht immer, wo genau sie sich befinden. Ein Knopfdruck auf der Notrufsäule und die Rettungsleitstelle sieht sofort, wo Hilfe gebraucht wird.

Radurlauber wissen selten, wo sie sich befinden

Ein beliebter Naturradweg führt am Sehlendorfer Strand entlang. Auch die auswärtigen Radtouristen haben in aller Regel keine Ahnung, wo sie gerade sind. Die Notrufsäule hilft. Christian Lang hat die Säulen eigenhändig aufgestellt und kam dabei ins Gespräch mit Passanten. „Es gab nur positive Reaktionen.“

Auch Rettungsschwimmer mögen den Alarmknopf

Aus Erfahrungsberichten von bereits bestehenden Alarmeinrichtungen weiß Lang, dass selbst DLRG-Rettungsschwimmer gerne schnell eine Meldung über die Notrufsäule absetzen, bevor sie ihr eigenes Handy suchen und wählen. Nach dem Knopfdruck dauert es nur wenige Sekunden und die Rettungsleitstelle hört zu.

28 Alarmsäulen in diesem Jahr in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein suchte die Björn-Steiger-Stiftung auf Vorschlag des DLRG-Landesverbands 28 Orte aus, für eine Alarmsäule. Dazu gehören neben Blekendorf auch Eckernförde, Hohenlockstedt, Noorgaardholz, Kronsgard, Hasselberg und der Nordseedeich bei Vollerwiek auf der Halbinsel Eiderstedt.

Anlage kostet 5000 Euro pro Stück

Die Stiftung lässt es schrittweise angehen. Eine Anlage kostet pro Stück 5000 Euro plus 400 Euro Wartungskosten pro Jahr. Im nächsten Jahr sind weitere 30 Anlagen für Schleswig-Holstein geplant.

Die Säulen arbeiten autonom. Eine Solarzelle speist eine Batterie. Der LTE-Mobilfunk sucht sich jeweils das beste Netz automatisch heraus.

Blekendorfs Bürgermeister Andreas Köpke stimmte der Anfrage der DLRG sofort zu. Nach tödlichen Badeunfällen im Jahr 2014 ist die Gemeinde besonders sensibilisiert, wenn es um Sicherheit geht. An vielen Stellen wurde seitdem technisch nachgerüstet. Köpke zu den Notrufsäulen: „Das ist ein Baustein mehr für die Sicherheit.“ Der Bürgermeister hat dabei die Zeit im Blick, in der die DLRG-Wachen nicht besetzt sind. Selbst im Herbst und Winter, wenn die Kite-Surfer bei entsprechenden Winden vor Ort auftauchen, könne jederzeit und zielgenau Hilfe angefordert werden.

