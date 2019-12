Selent

Vor allem Pendler nach Kiel dürften aufatmen. Sie mussten einen Umweg von 32 Kilometern in Kauf nehmen oder sich durch eine kleine Nebenstraße um die Baustelle herum winden.

Wegen Splits auf Tempo 40 gedrosselt

Die Straßenbauer haben in die noch heiße Asphaltdecke losen Split eingewalzt und nach dem Auskühlen gründlich abgefegt. Dennoch können sich einzelne Körner wieder lösen. Aus diesem Grund ist die Geschwindigkeit auf der sanierten Trasse auf 40 Stundenkilometer beschränkt. In zwei Wochen schauen die Bautrupps noch einmal zum Fegen vorbei. Passt dann alles, erlaubt der Landesbetrieb Tempo 70. Mehr ist nicht drin, weil noch die Fahrbahnmarkierung fehlt. Nun hoffen die Markierer auf trockenes Wetter. Bei nasser Witterung hält die weiße Farbe nicht. Letzte Restarbeiten am Radweg folgen im Frühjahr.

Kreis zahlt für Banketten-Sanierung

Die Sanierung hat rund 2,5 Millionen Euro gekostet. Wegen einer Abkürzung zur offiziellen Umleitung gingen in der Gemeinde Lammershagen zahlreiche Banketten kaputt. Der Kreis übernimmt die Kosten für die Reparatur.

