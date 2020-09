Selent: Privatklinik Blomenburg mit Start zufrieden

Selent

Die Blomenburg hatte nach der Insolvenz des Technologiezentrums lange leer gestanden, ehe die Asklepios-Kliniken das Gelände erwarben und 20 Millionen Euro in die Umgestaltung zur Privatklinik mit Fünf-Sterne-Charakter für vorwiegend Stressfolgeerkrankungen – wie beispielsweise Depressionen, Angststörungen oder Traumata – investierten.

Patientenzimmer im ehemaligen Technologiezentrum

In der Burg selbst befinden sich nun Therapie- und Gemeinschaftsräume wie Bibliothek, Billardzimmer oder Speisesaal. Im Technologiezentrum entstanden 69 Patientenzimmer sowie Verwaltungsräume. Zwischen beiden Gebäuden wurde ein neuer Wellnessbereich gebaut.

Die Wohlfühlatmosphäre spiele eine wichtige Rolle im Konzept, betonen Geschäftsführer Lars Witthake und die Leitende Oberärztin Dr. Kirstin Bernhardt. „Der Schritt, sich in die Klinik zu wagen, ist schon schwierig. Wir wollen das erleichtern“, so die Ärztin.

So gebe es wie in einem Hotel eine Rezeption, Teppiche in den Fluren und gemütlich ausgestattete Zimmer. Eine lichtdurchflutete Umgebung mit hellen Erdtönen wirke beruhigend und heilungsfördernd – ebenso wie die Umgebung mit Wald, Garten, Obstbaumwiese und Selenter See.

Durch eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams wolle man den Aufnahmeprozess beschleunigen. Schon im Vorfeld werde überlegt, wer der optimale Therapeut für den Patienten sei. Wichtig sei auch eine enge Bindung zwischen Pflegepersonal und Patient. „Gerade bei psychischen Erkrankungen ist es wichtig, dass Patienten sich gut vom Team gehalten fühlen“, betont Kirstin Bernhardt.

Großes Angebot an Spezialtherapien

Bereits am ersten Tag würden nach dem ärztlichen und psychotherapeutischen Gespräch die individuellen Therapieangebote festgelegt. „Wir haben ein Riesen-Angebot an verschiedenen Spezialtherapien, so umfassend habe ich es vorher beruflich noch nicht erlebt“, erklärt sie.

Zudem hätten die Patienten pro Woche dreimal Einzelpsychotherapie, zweimal Gruppentherapie und zwei Visiten. Damit könne man eine enge therapeutische Beziehung aufbauen und habe eine kürzere Verweildauer von vier bis sechs Wochen, während sie sonst in anderen Kliniken oft bei acht bis zehn Wochen liege.

Dazu trage auch die gute Personalausstattung bei, meint Witthake. 45 Mitarbeiter seien mittlerweile in der Klinik beschäftigt, darunter zwei Vollzeit-Sportwissenschaftler. So könne man viel Sport ins Programm aufnehmen, bei dem es nicht nur um den Konditionsaufbau, sondern um die eigene Körperwahrnehmung gehe. „Aktivierung ist gerade bei Menschen mit Depressionen besonders wichtig“, sagt Kirstin Bernhardt.

Zugang zur eigenen Gefühlswelt

Weitere Angebote wie Musik- und Kunsttherapie sollen Zugang zur eigenen Gefühlswelt und unbewussten Konflikten verschaffen. „Es lässt sich nicht alles durch Worte ausdrücken.“

Bei der Ernährungsberaterin lernten die Teilnehmer auch, sich Zeit zu nehmen beim Kochen und Essen. Oder im Leben. Entschleunigung bedeute nicht nur innezuhalten, sondern sich selbst auch bewusst zu machen, ob man wirklich so schnell unterwegs sein möchte und welche Veränderungen notwendig seien, so die Ärztin.

Am Anfang habe es noch eine verstärkte Personalfluktuation gegeben, sagt Unternehmenssprecher Rune Hoffmann auf entsprechende Informationen aus der Gemeinde. „Wir sind vor weniger als einem Jahr operativ an den Start gegangen, das musste sich erst zurechtruckeln.“ Doch mittlerweile sei man als Team gut zusammengewachsen, meint Kirstin Bernhardt.

Auslastung liegt bei 33 Prozent

Die Auslastung liege inzwischen bei 33 Prozent, berichtet Witthake. „Man muss als Privatklinik erst einmal bekannt werden, aber das entwickelt sich gut.“ Dabei spreche man von einem nachhaltigen Wachstum. „Die Qualität muss stimmen, um Erfolg zu haben.“ Die ersten Patienten seien bereits auf Empfehlung gekommen.

Der Tagessatz für die Klinik Blomenburg betrage 500 Euro. Inzwischen übernähmen auch einzelne gesetzliche Krankenkassen Teile der Aufenthaltskosten. „Die Bereitschaft, selbst zu zahlen, ist hoch, denn gerade bei psychischen Erkrankungen gibt es oft eine lange Wartezeit“, stellt Witthake fest.

Die Asklepios-Kliniken hätten der Blomenburg eine neue Perspektive gegeben, so das Fazit des Geschäftsführers. Auch wirtschaftlich sei die Klinik für Selent wichtig, man kaufe regional ein und arbeite eng mit der Gemeinde zusammen. „Wir sehen uns als Teil der Kommune und das leben wir auch.“

