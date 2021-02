Sellin

Die Huskys jaulen und bellen aufgeregt an der Stahlkette, an die sie vor dem Training gebunden sind. Einige recken den Hals und heulen wie Wölfe. Sie können es kaum erwarten. Die Hunde sind für den Schnee gemacht. Und auch für Musher, wie Hundeschlittenführer genannt werden, sei Schnee das Nonplusultra, wie Levke Ose Erichsen erklärt. Seit Oktober spannen sie und ihr Mann Bernd Fedder aus Sellin (Gemeinde Mucheln) an den Wochenenden im Dodauer Forst bei Eutin ihre Schlittenhunde vor den Trainingsrollwagen. Die Saison geht bis März, danach wird es für das Training zu warm. 800 Kilometer ist sie bis jetzt im Training gefahren.

Unterschiedliches Bremsverhalten

Der Grund, warum die leidenschaftlichen Musher sich gegen den Schlitten entscheiden, liegt im Bremsverhalten. Bernd Fedder (78) erklärt, dass beim Wagen die Hinterräder einzeln gebremst werden können, sie dienen sogar der Steuerung, wenn die fahrradähnlichen Bremsen nur leicht angezogen werden. „Die Krallenbremse, auf die man mit dem Fuß tritt, geht in den Boden“, so Fedder. „Das hat jetzt wenig Sinn, weil der Boden gefroren ist.“ Die Feststellbremse geht auf die Vorderräder, mit ihr kann der Wagen hoch gebockt werden – dann steht er fest. Das ist auch gut so, denn als Levke Ose Erichsen die Siberian Huskys mit ihren Zugleinen an der Zentralleine vor dem Trainingswagen befestigt, gebärden diese sich wie wild. Es soll endlich losgehen.

Schneeanker braucht tiefen Schnee

Der Unterschied zwischen Schlitten und Wagen sei gravierend, sagt die 58-Jährige. Der Schlitten gleite. Um ihn zu bremsen, würde eine Mattenbremse mit Spikes heruntergeklappt werden. Mit den Zehenspitzen oder dem ganzen Fuß kann entsprechender Bremsdruck ausgeübt werde. „Eigentlich ist die Mattenbremse dafür da, das Tempo runterzubremsen“, erklärt Erichsen. „Die bringt den Wagen nicht dauerhaft zum Stehen. Wenn ich den Wagen verlassen muss, würden die Hunde einfach weiter rasen.“ Ein Schneeanker diene dazu, den Schlitten unterwegs festzumachen. „Bei unseren Schneeverhältnissen ist er selten verlässlich einzusetzen.“ Manchmal müssten Musher halten und zu den Hunden gehen. „Wenn die Hunde sich vertüdeln oder wenn ich sie wässere“, so Erichsen. Bernd Fedder fügt hinzu: „Man könnte den Anker an einen Baum werfen, doch es ist schwierig, diesen wieder zu lösen, wenn die Hunde ihn auf Spannung halten. Die haben Kraft und wollen weiter.“ Ist das Gefährt nicht gesichert, sind die Hunde weg. Für den Schlitten müsste der Schnee mindestens 15 Zentimeter hoch liegen. „Wir müssen Wege haben, wo wir ohne Probleme fahren können, und wo wir nicht Menschen mit frei laufenden Hunden begegnen“, gibt Levke Ose Erichsen zu bedenken. „Wenn die Hunde am Schlitten losrasen, habe ich viel Geschwindigkeit und in der Kurve driftet der Schlitten. Wenn man dann nicht weiß, was man zu tun hat, dann legt man sich hin.“ Der Trainingswagen mit seinen 90 Kilogramm ist viel schwerer als ein Schlitten und mit seinen Bremssystemen sicherer.

Die Huskys hören aufs Wort

Levke Ose Erichsen löst die Bremse und die Hunde rasen los. Die Huskys reagieren ausschließlich auf Wortkommandos. Links. Rechts. Die Schlittenhunde suchen sich die für sie angenehmsten Stellen auf den teilweise vereisten Wegen. Erichsen fährt viel am Wegesrand, wo Gras wächst und Laub liegt.

Nach rund eineinhalb Stunden kehrt sie mit ihrem Gespann zum Ausgangspunkt zurück. „Schnee ist einfach die sauberere Sache“, schwärmt sie. Auch mit dem Trainingsrollwagen.