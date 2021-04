Kreis Plön

Christoph Kohrt aus Lebrade antwortet überzeugend: „Natürlich haben wir es geschafft. Wir haben uns strikt an alles gehalten.“ Der Familienvater hat sieben Wochen vegetarisch gegessen.

Seine Frau Carina, die längst Vegetarierin ist, hat sich vegan ernährt – also ohne jegliche tierische Produkte. Tochter Edda (9) hat es ihrem Vater gleichgetan. Raja (7) durfte aber weiterhin ihre Lieblingswurst essen.

Familie Kohrt fühlt sich gut

Seit Ostersonntag ist Vater und Töchtern jetzt wieder Fleisch erlaubt. „Edda hatte sich schon vor einigen Tagen eine Hackfleischtorte für die Feiertage gewünscht“, erzählt Christoph Kohrt. Das Wildhack – direkt beim Jäger gekauft – wartete in der Tiefkühltruhe.

„Uns war auch schon vor den sieben Wochen wichtig, kein Fleisch aus Massenproduktion zu essen, sondern aus vernünftiger Quelle. Nichts aus der Tiefkühlung beim Discounter“, sagt der Erzieher. So soll es auch weiterhin bleiben.

Die Fastenzeit ist der Familie überhaupt nicht schwergefallen. „Wir fühlen uns gut!“ Und trotzdem freuten sie sich, als der Grill auf der Terrasse angeworfen wurde, und auch wieder ein Stück Fleisch auf dem Grillrost landete. „Obwohl unsere Zucchini in Scheiben geschnitten und gut gewürzt auch super schmecken“, so Christoph Kohrt.

Einen Nachteil habe die Aktion „Sieben Wochen ohne“ jedoch mit sich gebracht. Der Vater liebt vegetarischen Fleischsalat – Tochter Edda mag ihn nun aber auch und Christoph Kohrt hat ihn nicht mehr für sich alleine...

In der letzten Woche gab es nur flüssige Gemüsenahrung

Renate Bröckl aus Hohenfelde erzählt völlig entspannt von ihren sieben Wochen. Die ersten sechs Wochen verzichtete sie auf Süßigkeiten, Kuchen und Kaffee. In der letzten Woche dann auf alle Speisen bis auf eine spezielle, flüssige Gemüsenahrung.

Am Osterwochenende hat sie angefangen, wieder andere Nahrung zu sich zu nehmen. „Aber eigentlich habe ich im Moment auf gar nichts Appetit“, erzählt die 83-Jährige. Als Erstes hat sie sich einen Joghurt gegönnt. „Man muss das alles ganz langsam machen“, erklärt sie.

Und Renate Bröckl kennt sich aus. Seit vielen Jahren nimmt sie an der Fastenaktion teil. Zwei Kilo habe sie in der vergangenen Woche nun abgenommen. Das war überhaupt nicht ihr Ziel, und deshalb versichert sie auch schnell: „Die habe ich schnell wieder drauf.“

Drei bis vier Tage lang werde der Körper (und vor allem der Darm) wieder an normale Nahrung gewöhnt. Theoretisch könnte Renate Bröckl sich jetzt alles kochen, in der Tiefkühlung lagert jede Menge. Was es tatsächlich gibt, weiß sie noch nicht. Und die Schokoladen-Ostereier, die vor ihr stehen, bleiben unangetastet. Danach hat sie noch gar kein Verlangen.

Die Hohenfelderin zieht ein Resümee: „Es war wirklich nicht schwer, ich habe nichts entbehrt.“ Aufgefallen ist ihr allerdings, dass sie viel weniger Schlaf gebraucht habe, viel früher wach wurde.

700 Nachrichten in den Smartphone-Chats

Franziska Stade hatte nach der Fastenzeit fast 700 Nachrichten in ihren Chats. Die 28-Jährige von den Jungen Landfrauen Kreis Plön verzichtete sieben Wochen lang auf ihr Handy. Sie ist zufrieden: „Es fühlt sich gut an, dass ich es so easy durchgezogen habe.“

Das Verlangen, sofort loszuchatten, hat sie nicht. Der Großteil der Nachrichten sei aus Gruppenchats. „Die lese ich mir jetzt nicht alle durch“, sagt sie. Verpasst habe sie in der Fastenzeit ohne Handy nichts. Mit ihrer Familie und ihren engsten Freunden hielt sie weiter problemlos Kontakt.

Sich selbst Unabhängigkeit vom Smartphone zu beweisen war ihr Ziel. Hat es geklappt? „Zu 90 Prozent ja“, sagt sie. „Ich habe gemerkt, dass ich selbst bestimmen kann, wann ich das Handy nutze oder nicht. In gewissen Situationen ist es aber gut, eins zu haben.“

Viele Sorten Tee statt Kaffee

Kaffee war für Meike Mithöfer und ihren Mann Heiner Mithöfer sieben Wochen lang tabu. Der Verzicht war für das Paar aus Passade eine positive Erfahrung. „Wir haben es geschafft“, sagt die 54-Jährige gut gelaunt. „Ich fand es total gut, um mal seine eigenen Gewohnheiten zu ändern und sich im Verzicht zu üben.“

Statt Kaffee gab es in den vergangenen Wochen viel Tee. Sie probierten viele Sorten aus. Noch etwas Positives: „Ich trinke generell wenig, durch Tee habe ich viel mehr getrunken in den letzten Wochen“, berichtet Mithöfer.

Weil ihnen das Fasten so gut gefallen hat, wollen sie sich im nächsten Jahr wieder etwas vornehmen. „Dadurch erweitert man seinen Horizont“, findet sie.

Auf schlechte Gedanken verzichtet

Andrea Rudolph aus Wankendorf zieht ein überaus positives Fazit aus ihrer Aktion. Sieben Wochen lang wollte sie auf schlechte und negative Gedanken verzichten. „Es ging echt super, ich hatte gedacht, dass es öfter schwierig werden könnte“, erzählt die 54-Jährige.

Es kamen zwischendurch immer mal wieder Gedankenattacken von der Sorte „Wie soll es bloß weitergehen“, zum Beispiel im familiären Umfeld. In diesen Phasen hat nicht nur ihr Glaube geholfen, sagt sie. „Ich habe auch gelernt, viel Geduld zu entwickeln. Manchmal muss man einfach warten, dann löst sich vieles ganz schnell auf – und das ist dann ein großartiges Gefühl.“

Diesen Lernprozess will Andrea Rudolph weiter verfolgen, auch über Ostern hinaus. Dabei holt sie sich auch Unterstützung aus der jetzt begonnenen Gartensaison. „Die Arbeit in den Beeten tut mir unheimlich gut, ich bin einfach ein Gartenmensch durch und durch“, erklärt die Wankendorferin und lächelt.

Die süße Belohnung zwischendurch fehlte besonders

„Wir dürfen wieder Zucker essen – wie ich das herbeigesehnt habe!“ Sieben Wochen lang hat René Hendricks auf alle Produkte mit industriell gefertigtem Zucker verzichtet. Der 33-Jährige aus Selent wurde dabei von seiner Frau Nehle unterstützt.

Was macht er nach der Fastenzeit als Erstes? „Kuchen backen“, verrät er. Sie hätten in der Fastenzeit mehrere Rezepte für zuckerfreien Kuchen ausprobiert, doch vier der fünf Experimente seien nicht so toll gewesen. „Der Bananenkuchen war okay, besser als nichts.“ Sie hätten auch Alternativen wie Kokosblütenzucker oder Xylit ausprobiert.

Sein Fazit nach sieben Wochen: Man komme zuckerfrei zurecht, aber vieles gehe eben nicht. Kroketten beispielsweise enthielten immer Zucker. Die meisten Fertig-Pommes ebenfalls. „Manchmal hat man einen Heißhunger darauf, man will nicht immer nur gesund mit Gemüse und Couscous essen“, sagt der junge Familienvater.

Er nehme die Erkenntnis mit, dass sie den Zucker stark reduzieren könnten. „Es tut uns gut, aber es wäre schwer, dauerhaft ganz darauf zu verzichten.“ Am meisten fehlte die süße Belohnung. Statt der Schokoriegel bei der Arbeit gab es Nüsse. „Wir haben viel weniger genascht, und ich habe zwei Kilo abgenommen“, erzählt Hendricks.

Ab und zu bereiteten sie sich einen zuckerfreien Schoko- oder Vanille-Pudding zu. „Außerdem haben wir Kakao ohne Zucker entdeckt und uns gerne mal eine Tasse heiße Schokolade gegönnt.“

Noch etwas nimmt er aus der Fastenzeit mit: Sein Frühstück sei mit Vollkornbrot und Obst viel gesünder als vorher, das will er jetzt beibehalten. Und beim Einkaufen werde er auch weiterhin darauf achten, dass vieles möglichst zuckerfrei oder zumindest zuckerreduziert sei.

asr/nj/SR/hjs/ti