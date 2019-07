Preetz

Als Grundlage dienten die im Landschaftsplan 2003 ermittelten Siedlungseignungsflächen, die nun durch weitere Bereiche ergänzt wurden. Untersucht habe man Flächenpotenziale insbesondere innerhalb bestehender Strukturen, erklärte das Planungsbüro BCS.

So gebe es beispielsweise größere Grundstücke, die geteilt und für eine Nachverdichtung genutzt werden könnten. Auch ein Zusammenschluss von Grundstücken sei denkbar, um Reihen- oder Mehrfamilienhäuser, auch als Mehr-Generationen-Wohnen, zu errichten.

Flächen werden nach Punktesystem bewertet

Jede Fläche werde nach einem Punktesystem bewertet, in das unter anderem die Anbindung an den ÖPNV, die zentrale Lage, die Nähe zu Schulen oder Kitas sowie Umweltbelange einfließen, erklärte Demmin. „Außerdem haben wir die bisherige Beratung und Beschlusslage hinzugefügt wie zum Beispiel im Urnenweg, wo die Anwohner schon 2004 befragt wurden und eine Verdichtung abgelehnt hatten.“

Doch mittlerweile gebe es in einigen Gebieten einen Generationenwechsel, sagte Stadtplanerin Gabriele Guschewski-Bär. Deshalb wolle man dort die Anlieger zu Gesprächen einladen und das Interesse abfragen. Preetz habe nur wenig Möglichkeiten, nach außen zu wachsen, und müsse deshalb innerstädtisch verdichten, so Demmin.

Anlass für das Siedlungsflächenkonzept war, dass die Stadtverwaltung bisher immer nur auf Zuruf geplant habe, sagte der Bürgermeister. Nach dem Streit um die letztendlich abgelehnte Bebauung der Lehmkuhlenkoppel am Rande der Postseefeldmark. gegen die sich auch eine Bürgerinitiative gewehrt hatte, wollte man der Politik eine Art Inventur oder „Leitplanken“ vorlegen. „Wir geben den Ball an die Politik zurück – sie kann jetzt selbst festlegen, welche Flächen entwickelt werden sollen.“

30 Flächen mit insgesamt 114,9 Hektar

Die 30 potenziellen Bauflächen umfassten zusammen 114,9 Hektar, darauf könnten knapp 1200 Wohnungen errichtet werden, so das Fazit. Die meisten Punkte erhielten das westliche Bahnhofsumfeld und der Jahnsportplatz, dicht gefolgt von den Kleingärten am Postsee und am Schwebstöcken. Allerdings stehe die Entwicklung der Flächen in Konkurrenz zu den heutigen Nutzungen und müsse politisch durchgesetzt werden, so das Gutachten.

Der Ausschuss beschloss den SPD-Antrag, für die Bereiche Wakendorfer Straße/ Moorweg, Albrechtskoppel, Heisterkamp/Waldweg/Am Lanker See, Kührener Straße/Kiebitzweg sowie die Fläche Ragniter Ring/ Kührener Straße/Lohmühlenweg die Anwohner zu befragen, ob eine Hinterlandbebauung gewünscht sei. Begonnen werden soll mit der letztgenannten Fläche. Die Stadt werde das Gespräch mit den Eigentümern suchen und dazu einen kleinen Entwurf mitbringen, kündigte der Bürgermeister an. „Hier bietet sich eine kleinteilige Bebauung an“, meinte Guschewski-Bär.

Schwerpunkt ist bezahlbarer Wohnraum

Schwerpunkt soll laut Beschluss die Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum sein. Eine Bebauung weiter in die Postseefeldmark wurde grundsätzlich abgelehnt.

Eine knappe Mehrheit fand ein Antrag der Grünen, dass Gründächer oder eine Ausrichtung zur Nutzung von Photovoltaik-Anlagen sowie Sammelparkplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten festgelegt und Schottergärten verboten werden sollen. In Einfamilienhäusern sollen zwei Wohneinheiten möglich sein, damit man später nicht allein im großen Haus wohnen müsse, sondern eine Einliegerwohnung schaffen könne.

Interkommunales Baugebiet am Schwebstöcken

Die Landesplanung schlug der Stadt Preetz und der Gemeinde Schellhorn vor, die interkommunale Planung für ein Baugebiet am Schwebstöcken fortzusetzen. Dabei wurde der Stadt empfohlen, die Kleingartenfläche zu überplanen und parallel mit den Flächen in Schellhorn zu erschließen. Der FWG-Antrag, Gespräche mit dem Kleingartenverein zu führen und zu prüfen, wie viele Parzellen derzeit nicht bewirtschaftet werden, wurde mit sieben zu zwei Stimmen angenommen.