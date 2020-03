Wäschetrockner fängt in Wohnblock Feuer

Plön

Ein heißgelaufener Wäschetrockner löste am Sonnabend gegen 20.30 Uhr einen Einsatz der Plöner Feuerwehr aus. Weil der Entstehungsbrand in einem Wohnblock in der Breslauer Straße gemeldet wurde, erfolgte die Alarmierung per Sirenenalarm.

Als die Wehr wenig später vor Ort eintraf, hatte ein Kamerad, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, das Feuer bereits mit einem Handlöscher erfolgreich bekämpft, sagt Einsatzleiter Dennis Borchardt.

Aus Sicherheitsgründen wurde das defekte Gerät mittels einer Sackkarre dennoch nach draußen befördert. Dort wurde die Wäsche entnommen und ebenso wie die glühende Trommel gründlich gewässert. Parallel dazu wurden das Treppenhaus und die Wohnung gelüftet.

Insgesamt war die Wehr mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Ein zweiter Löschzug, der in Bereitschaft stand, rückte nicht aus. Aufgrund des Corona-Virus hat die Plöner Wehr voneinander unabhängige und nach Möglichkeit getrennt arbeitende Einheiten gebildet, um im Infektionsfall eines Kameraden und der damit verbundenen Quarantäne der betroffenen Gruppe einsatzfähig zu bleiben.

