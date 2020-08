Anlage am Lanker See - So schön ist Minigolf im Kreis Plön

Für Familien und Urlauber ist der Minigolf-Platz ein tolles Ausflugsziel, um Spaß zu haben. Die Ansprüche der Profis sehen da schon etwas anders aus. Ziel der Vereins-Minigolfer ist es, jede Bahn mit nur einem Schlag zu schaffen. Wir verraten, wo auch Sie Ihren Abschlag perfektionieren können.