Arbeiten an Heiligabend - So wird an Weihnachten im Seniorenheim in Preetz gearbeitet

Um sechs Uhr dreißig beginnt der Dienst von Claudia Storm. Auch an Heiligabend. Mit vielen weiteren Kollegen kümmert sie sich an den Feiertagen um Pflege und Betreuung der Bewohner im Haus am Klostergarten in Preetz.