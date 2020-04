Macht uns die Krise krank, Dr. Meinecke?

Preetz

Der 42-jährige Daniel Meinecke ist Chefarzt der Ameos-Klinika für Psychiatrie und Psychotherapie in Kiel und Preetz.

Herr Meinecke, das neue Coronavirus macht vielen Menschen Angst. Inwiefern spüren Sie das auch bei Ihren Patienten?

Daniel Meinecke: Das spüren wir sehr deutlich. Für Patienten mit psychischen Erkrankungen ist der Umgang mit Stressfaktoren ohnehin oft erschwert, sie sind leichter verunsicherbar. Dass wir in den Krankenhäusern jetzt bei bestimmten Tätigkeiten Schutzmasken tragen müssen und die Patienten sich auch nicht mehr so frei auf dem Klinikgelände bewegen können wie sonst, kann das Gefühl der Verunsicherung verstärken.

Aber wir begegnen dem mit Offenheit. Wir erklären den Patienten ganz genau, warum wir diese Maßnahmen ergreifen müssen. Die meisten haben dafür auch viel Verständnis. Manche entscheiden sich auch, ihre Behandlung im Krankenhaus erst nach der Corona-Krise weiterzuführen, was im Einzelfall aber auch in Ordnung ist.

Wie wirken sich die Einsamkeit und der verringerte Kontakt psychisch aus?

Die Isolierung kann sich beispielsweise auf depressive Menschen problematisch auswirken. Denn bei ihnen ist der Aktivitätenaufbau ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie. „Aktiv statt depressiv“ ist unser Schlagwort dafür. Vielen dieser Patienten geht es jetzt schlechter, weil sie das, was sie in der Therapie gelernt haben und was ihnen hilft, zurzeit nicht machen dürfen - wie etwa ins Fitnessstudio zu gehen, sich mit Freunden zu treffen, schwimmen zu gehen, sozial aktiv zu sein.

Welche Auswirkungen haben die verordneten Maßnahmen auf Menschen, die bereits psychisch krank sind?

Das hängt von mehreren Faktoren ab. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Verschlechterung der Erkrankung kommen. Aber sicher wird nicht jeder, der in seinem Leben schon einmal eine Depression hatte, durch die getroffenen Maßnahmen automatisch wieder depressiv. Wir merken aber sehr genau: Vor allem den Menschen, die schwer oder chronisch erkrankt sind, brechen jetzt Standpfeiler weg, die ihnen normalerweise helfen, ihren Alltag zu strukturieren – die ambulante Betreuung, die Wiedereingliederungshilfe, Treffpunkte wie das „Kieler Fenster“ sind alle geschlossen.

In unserem Land haben wir aber zumindest das Glück, dass wir uns noch zu zweit an der frischen Luft bewegen und spazieren gehen dürfen. In Ländern wie Italien, wo eine weitreichende Ausgangssperre herrscht, leiden die Menschen deutlich mehr, wie wir aus Berichten wissen.

Kann die Krise auch gesunde Menschen seelisch krank machen?

Prinzipiell trägt jeder Mensch die Veranlagung einer psychischen Erkrankung in sich, egal ob für Depressionen, Psychosen, Angststörungen oder sonstiges. Ob bestimmte Faktoren eine bestimmte Krankheit auslösen, ist bei jedem unterschiedlich. Es gibt Menschen, die empfindlicher sind als andere – und bei denen können durch solche Stresssituationen wie in der aktuellen Krise psychische Erkrankungen auftreten.

Als Beispiel: Für Eltern, die mit drei Kindern in einer engen Wohnung hocken, viel Lärm und Unruhe haben und die Kinder beschäftigen müssen, kann die Situation unglaublich anstrengend sein. Das kann auch bei ansonsten gesunden Menschen zu einer gewissen Verzweiflung führen.

Viele Menschen müssen sich in häusliche Quarantäne begeben, weil sie infiziert waren oder mit Infizierten Kontakt hatten. Wie kann sich die Quarantäne-Situation auswirken?

Unterschiedlich. Ich habe Menschen behandelt, denen es sehr schlecht in der Quarantäne ging und die dabei depressiv geworden sind. Aber bei anderen Patienten habe ich auch gesehen, dass es ihnen gut getan hat, weniger Reize und weniger Anforderungen zu haben.

Und noch etwas hat sich herausgestellt: Alle meine Patienten, die in Quarantäne waren, wurden täglich vom Gesundheitsamt kontaktiert – und diese regelmäßige Ansprache und das Interesse, was ihnen entgegengebracht wurde, hat den Menschen gut getan. Besonders in Umfeldern, in denen es keine anderen sozialen Kontakte gibt, können diese institutionalisierten Kontakte wie durch das Gesundheitsamt ganz wichtig sein.

Kann die Corona-Krise auch positive Effekte bewirken?

Das werden wir wohl erst in einem halben Jahr beurteilen können. Aber ich glaube schon, dass wir als Menschheit daraus lernen können. Bei manchen kann es zu einer Rückbesinnung kommen. Darauf, was wichtig im Leben ist und was es heißt, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich auch selber auszuhalten. Das kann durchaus zu positiven Entwicklungen führen.

So wie die Frage, ob man nicht vieles in unserem schnelllebigen Alltag auch anders – und stressfreier – organisieren kann. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel auch, dass wir einige Termine einfach per Telefon wahrnehmen können, zu denen wir sonst immer hin- und herfahren mussten.

Gibt es auch in der Psychotherapie alternative Angebote die jetzt vermehrt zum Einsatz kommen?

Wir machen vieles telefonisch, aber der Telefonkontakt ersetzt nicht den Face-to-face-Kontakt. Video-Sprechstunden sind daher absolut sinnvoll. Das gilt nicht nur für Einzel- sondern auch für Gruppentherapien. Es gibt ja Programme, bei denen man mehrere Personen in einzelnen Fenstern auf dem Bildschirm sehen kann. Das funktioniert erstaunlich gut und ist für die Patienten ein probates Mittel. Mehr nachgefragt werden zurzeit auch computergestützte Therapieprogramme, die ganz ohne Therapeut auskommen.

Wie wirkt sich die Krise auf Ihren psychiatrischen Alltag aus?

Der Alltag in der Klinik ist schwieriger geworden. Als Arzt im gerontopsychiatrischen Bereich muss ich einen Mundschutz tragen, um die älteren Menschen zu schützen. Wenn man aber gerade mit dementen Menschen arbeitet, die einem nicht mehr ins Gesicht gucken können und ohnehin Probleme haben, sich zu orientieren, ist das ein Hemmnis.

Ich kann auch niemandem mehr die Hand geben. Das sind Gesten der Kommunikation, die gerade in der Psychiatrie von besonderer Bedeutung sind. Schwer ist es natürlich besonders für die Menschen, die aufgrund von Demenzen oder schwerer Psychosen die Maßnahmen gar nicht nachvollziehen können. Das ist für uns schon eine große Herausforderung in der Organisation.

Welchen Tipp zur Krisen-Bewältigung können Sie geben?

Ganz wichtig finde ich: Kontakt halten! Kontakte pflegen, Kontakte aufnehmen, die man lange vernachlässigt hat und die modernen Medien nutzen, zum Beispiel Videotelefonie. Kirchen bieten Online-Gottesdienste an, DJs machen Online-Disco. Es gibt viele Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen. Man kann auch mal einen Brief schreiben. Wichtig ist es, aktiv zu sein. Man hat es selber in der Hand.

Wie schwierig wird es, nach der Krise zum normalen Alltag überzugehen?

Im Moment wissen wir noch nicht, wie der Exit aus dieser Krise geschehen wird. Wahrscheinlich wird er aber schrittweise erfolgen. Kurzfristig könnte es dann zu Schwierigkeiten kommen, wenn die ersten Restaurants wieder öffnen und die Menschen, die nach Zerstreuung lechzen, die begrenzten Kapazitäten sprengen. Dann wird eine Phase kommen, in der es um die wirtschaftlichen Folgen geht, um Arbeitslosigkeit, Existenzen, Refinanzierung, sozusagen um die technischen Details.

Wird ein Trauma zurückbleiben?

Ich glaube schon, dass es nach der Krise einen Mehrbedarf an psychosozialer Unterstützung geben wird. Ich glaube aber nicht, dass es langfristig zu einer Traumatisierung der Gesellschaft kommen wird. Sondern eher zu einer Besinnung. Was hat gut geklappt, was hat schlecht geklappt, mit diesen Fragen wird man sich auseinander setzen müssen.

