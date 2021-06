Bothkamp

Auf der Bothkamper Mühle (Gemeinde Bothkamp) herrscht idyllische Ruhe. Arno Falk, Wübke Rohlfs Grigull, Arno Neufeld und Ingo Warnke sitzen um den Gartentisch und genießen den freien Blick in die Landschaft. Sie freuen sich, dass sie wieder durchstarten können: Am Montag, 21. Juni, startet die jährliche Sommerakademie, die sie seit 1999 anbieten.

Noch freie Plätze für die Sommerakademie

An fünf Tagen finden verschiedene Kurse statt, für die es noch freie Plätze gibt. Denn das Coronavirus sorge noch für Unsicherheit bei vielen und schrecke wohl den einen oder anderen ab, vermuten sie. Dabei habe es im vergangenen Jahr gut geklappt mit Hygienekonzept und Masken.

Auch in diesem Jahr ist das Angebot der fünftägigen Workshops abwechslungsreich. Nun hoffen alle, dass die Sommerakademie gut angenommen wird. „Denn schon ohne Corona ist es schwierig, seinen Lebensunterhalt als Künstler zu verdienen“, meint Arno Falk.

Aber während der Pandemie habe es wegen der ausgefallenen Veranstaltungen und Ausstellungen nur wenig Möglichkeiten zum Verdienst gegeben. Und das betreffe ja Künstler aller Genres, so Falk. Gleichzeitig seien Künstler immer die ersten, die gebeten würden, Benefizveranstaltungen zu machen. „Im Alltag vergisst man dann leider schnell, wie viel kreative Energie hier eigentlich vorhanden ist.“ In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise werde Kultur viel mehr eingebunden als in Schleswig-Holstein.

Strukturelles Problem für die Kunst

„Es ist generell ein strukturelles Problem“, bedauert Ingo Warnke. Leider gebe es auch keine Kunst am Bau mehr. „Es herrscht eine katastrophale Lage für so ein hoch entwickeltes Land.“ Zumindest hätten er und Ulf Reisener von der gemeinsamen Bildhauerwerkstatt Heiliger Schein in Nettelsee einen Auftrag für eine Schulhofgestaltung in St. Peter-Ording gehabt.

Arno Neufeld begrüßte die Künstlerhilfe, die zumindest für etwas Unterstützung in der Corona-Krise gesorgt habe. Man sollte in Erwägung ziehen, das Programm über die Pandemie hinaus beizubehalten, meint er. „Es geht nicht darum, eine Künstlerhilfe auszuschütten, sondern unsere Arbeit zu honorieren“, fordert Warnke.

Künstlersymposium und Ausstellungen

Mit viel Energie wollen sie nun wieder Gas geben. Direkt nach der Sommerakademie planen sie ein Künstlersymposium in Nettelsee. Damit wollen sie das Projekt Art.Nomad weiterführen. Außerdem beteiligen sie sich zusammen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern der Landesverbände in Schleswig-Holstein an den Sommerateliers am Sonnabend und Sonntag, 14./15. August.

Auch einzeln sind sie aktiv. Ingo Warnke hat eine Ausstellung im Kreismuseum Plön. Und Wübke Rohlfs Grigull hat das Angebot nach der Ausstellung „Kunst schaffen“ in der Robbe & Berking Werft in Flensburg angenommen, sich dort einen eigenen Ausstellungsraum zu mieten. „Das ist eine neue Möglichkeit, dass meine Kunst gesehen – und vielleicht auch gekauft – wird“, freut sie sich.

Von experimenteller Malerei bis zur Eisenwerkstatt

In der Sommerakademie auf der Bothkamper Mühle werden von Montag, 21. Juni, bis Freitag, 25. Juni, fünf verschiedene Kurse angeboten.

Arno Neufeld will unter dem Motto „Farbe erleben – experimentelle Malerei“ zusammen mit den Teilnehmern ab 14 Jahren das Verhältnis von Form und Farbe zueinander und den Bildaufbau beleuchten. „Acrylmalerei in der Mischtechnik“ lautet die Überschrift bei Wübke Rohlfs Grigull. Einsteiger und Fortgeschrittene können mit Pinsel, Spachtel, Rolle oder Schwamm verschiedene Techniken erforschen und so den Umgang mit Farben und das Zusammenwirken verschiedener Strukturen kennenlernen.

Grundlegende Techniken für Steinbildhauerei zeigt Ingo Warnke. Dafür stehen unterschiedlich harte Sandsteine zur Verfügung. Arno Falk lädt in die Eisenwerkstatt ein und vermittelt Grundkenntnisse im Schweißen, Schneiden und Putzen. Aus Eisenfundstücken entstehen so figurative Skulpturen und Objekte. Objekte aus Gips können die Teilnehmer bei Angela Viain herstellen. Gips kann eingefärbt, modelliert, geschliffen, gesägt und gegossen werden.

Anmeldungen für die Sommerakademie werden direkt von den Kursleitern Angela Viain (Tel. 0177/4191155), Ingo Warnke (Tel. 04302/9694125), Arno Falk (Tel. 0175/8996458), Arno Neufeld (Tel. 0152/21052688) und Wübke Rohlfs Grigull (Tel. 04342/7992785) entgegengenommen. Weitere Infos: www.bothkampermuehle.de