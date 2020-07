Amt Probstei

Sommerferienzeit ist nicht nur Urlaubszeit, sondern für viele Schüler auch eine Zeit zum Jobben, um sich zum Taschengeld etwas dazuzuverdienen. Bekannte Gesichter aus Politik, Vereinen und Verbänden in der Probstei verraten, was sie früher für Ferienjobs hatten. Herausgekommen ist ein Museumseisenbahner, der heute viel über iranische Teppiche weiß, eine Kunstliebhaberin, die als Schülerin Kranke versorgte, und ein Bürgermeister, der mit 15 Jahren erste Hausbesuche machte.

Karsten Krohn : Trecker fahren bei der Ernte

Karsten Krohn, Amtswehrführer in der Probstei verbrachte seine Sommerferien als Jugendlicher auf einem Bauernhof. Große Maschinen und Technik zogen ihn als Jungen magisch an.

Anzeige

Während andere sich am See ausruhten, half er bei der Ernte von Heu, Stroh und Getreide, und das hieß Trecker fahren, Wagen entladen, Getreide reinigen. "Dafür gab es am Ende des Tages ein bisschen Taschengeld."

Weitere KN+ Artikel

Noch heute fährt der 47-Jährige aus Pülsen drei eigene Trecker, "die als Langzeitfolge der Jugendbeschäftigung geblieben sind", sagt er. Seine Erfahrungen? "Ich habe gelernt, was es bedeutet, sich gegenseitig zu unterstützen."

"Ich habe über zwei, drei Jahre in den Ferien im Krankenhaus gearbeitet", erzählt Christa Heller vom Vorstand des Freya-Frahm-Hauses in Laboe. Zu Beginn ihrer Arbeit als Schwesternhelferin in einem Krankenhaus in ihrer Heimatstadt Höxter sei sie etwa 14 Jahre alt gewesen.

Sie half bei der Essensausgabe, beim Laken wechseln oder dabei, die Patienten auf Toilette zu bringen. Verdient hätten sie nicht viel, "aber wir durften immer die übrig gebliebenen Quarkspeisen aufessen", erinnert sich die 70-Jährige, die beruflich zunächst den Weg als Programmiererin einschlug.

Viel Trinkgeld durch guten Service

"Gut gekämmt und gut gekleidet" ergatterte Helge Eggert mit 16 seinen ersten Ferienjob in einem Kaufhaus in Hamburg. Der Geschäftsführer des Vereins Verkehrsamateure und Museumsbahn und Museumseisenbahner in Schönberg fing in der Fotoabteilung an. Später verkaufte er auch Teppiche, und daher "weiß ich heute sehr viel über iranische Teppiche und wie sie geknüpft werden", erzählt der 70-Jährige.

Mit 18 Jahren wechselte er in die Tankstelle, wo er die Autos an der Zapfsäule betankte. Mindestens vier Wochen habe er als Schüler in den Sommerferien gearbeitet. Um ein gutes Trinkgeld abzugreifen, putzte der Museumseisenbahner, der später Jura studierte, Scheiben und leerte Aschenbecher. "Das war ein Succès!"

Angela Maaß hat im Alter von 15 bis 18 Jahren in den Sommer- und Weihnachtsferien gezählt: Schrauben und Steckverbindungen oder Lebensmittel. Die Bürgermeisterin von Probsteierhagen hat bei Inventuren unter anderem bei einer Elektrofirma oder im Lebensmittelhandel ihr Taschengeld aufgebessert.

Später bekam sie eine Aushilfsstelle beim Rechtsanwalt. Drei Wochen in den Ferien habe sie Aufnahmen von Diktiergeräten verschriftlicht, erzählt die 59-Jährige, die später Bauingenieurwesen studierte.

Peter Kokocinski hat sein Geld für Schallplatten ausgegeben

Der Bürgermeister von Schönberg hat mit 15 und 16 Jahren Prospekte in den Ferien verteilt. "Das waren meine ersten Haustürbesuche weit vor meinen politischen Aktivitäten", sagt Peter Kokocinski.

Der 42-Jährige kann sich noch gut erinnern, wofür er das Geld ausgegeben hat: "Ich habe mir Schallplatten gekauft, die ich für meinen Walkman auf Kassette aufgenommen habe." Die Platten von Depeche Mode und Cyndi Lauper stünden noch heute im Regal.

Außerdem habe er etwas für einen Urlaub in London zurücklegen können, bevor es mit 16 in die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann ging.

Zeitung auszutragen war auch der erste Ferienjob von Nico Redlin, Geschäftsführer des Tourismusverbands Probstei, jeden Donnerstag von morgens bis in den späten Nachmittag hinein. "Da war ich vielleicht 14", sagt der 42-Jährige.

Später, mit 18 Jahren, kam er an einen Job als Pizzalieferant heran. Dafür sei er abends unterwegs gewesen, erzählt Redlin, der den Job zwei Jahre neben der Schule gemacht habe, bevor er zur Bundeswehr und später in die Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gegangen sein.

Inklusive Trinkgeld habe er als Pizzalieferant gut verdient. Und das Geld wofür ausgegeben? "Kleidung, Unternehmungen, die nächste Tankfüllung - was man so braucht als Jugendlicher."

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.