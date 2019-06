Preetz

„1970 gab es ein neues Schulgesetz mit einer achtjährigen Schulpflicht für geistig behinderte Kinder – vorher durften diese nicht zur Schule gehen. Das ist heute unvorstellbar“, erinnerte Kay Sedemund, Aufsichtsratsvorsitzender des Lebenshilfewerks Kreis Plön, an die Anfänge in den 1960e- Jahren. Das Festzelt auf dem Gelände der Preetzer Werkstätten war übervoll, draußen prasselte der Regen. „Das Lebenshilfewerk ist ein besonderer Arbeitgeber im Kreis Plön. Hier können Menschen gemeinsam stark und fröhlich sein und viel schaffen“, so Landrätin Stephanie Ladwig in ihrem Grußwort. Sie verwies auf den schweren Kampf der Eltern um den Zugang zu Bildung und Arbeit für ihre behinderten Kinder. „Sie gründeten mit der Lebenshilfe Kreisvereinigung 1967 eine Lobby und schufen 1979 gemeinsam mit dem Kreis das Lebenshilfewerk unter einem professionelles Dach.“

Keimzelle war in der Schule am Kührener Berg

In der Schule am Kührener Berg war die Keimzelle, sagte Sedemund, selbst Vater eines Sohnes mit Handicap. „Es begann mit acht Kindern im Sonderkindergarten, 73 Schülern und einer Anlernwerkstatt für 40 Jugendliche.“ Heute beherbergt der Integrative Kindergarten Regenbogen 110 Kinder, die Schule am Kührener Berg 109 Schüler und in den Werkstätten sind 451 Mitarbeiter beschäftigt. Ziel dieser Angebote sei die Befähigung zu einem weites gehend selbstbestimmten Leben und Inklusion in der Gesellschaft, erklärte Imke Jensen als Vorsitzende der Lebenshilfe Kreisvereinigung. Seit 1982 entwickelten sich mit Wohnheimen, Wohngemeinschaften und ambulant betreutem Wohnen Wohnangebote für Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf. „Wir müssen Bedingungen schaffen, unter denen Inklusion möglich ist“, so Jensen weiter. „Es braucht genügend Schutzräume für ein selbstbestimmtes Leben, denn ein Auszug aus dem Elternhaus ist nur möglich, wenn die neue Wohnumgebung entsprechende Hilfen bietet.“

Werkstätten bieten viele Angebote

Über die Unterschiedlichen Bereiche der Lebenshilfe konnten Besucher im Anschluss in einem Info-Dorf mehr erfahren. Live-Musik und Theater auf zwei Bühnen und ein vielfältiges Kinderprogramm begeisterten die Besucher, die dem Wetter trotzten. Bei einem Bummel durch die Werkstätten wurden die Angebote für die Werkstattmitarbeiter vorgestellt: Schlosserei, Töpferei, Gartenbau, Montage und Verpackung bis hin zur Tagesförderung und sozialpädagogischen Betreuung. Produkte, die in den Werkstätten gefertigt werden, können seit März wie berichtet auch in der Preetzer Innenstadt im Geschäft "Leben & Schenken" erworben werden.

In der Wäscherei gingen Sharon-Lee Frank und Heike Karenke gut gelaunt ihrer Arbeit nach, bügeln Hemden und Hosen der Mitarbeiter. „Mir macht die Arbeit Spaß und es stört mich nicht, wenn die Leute reinkommen und Fragen stellen“, sagte Frank. Für Kay Sedemund ist die Fröhlichkeit der Mitarbeiter und Betreuer der schönste Lohn für die jahrzehntelange Arbeit. Und Imke Jensen wünschte sich: „Gemeinsam mit der Politik das Bundesteilhabegesetz zum Wohle der Menschen gestalten.“