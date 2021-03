Preetz

Mit 2800 Mitgliedern ist der Ortsverband in Preetz der fünftgrößte in Schleswig-Holstein. 550 Mitglieder sind 80 Jahre und älter. Ihnen will der SoVD nun mit dem kostenlosen Service helfen.

Kostenloser Shuttle zum Impfzentrum

Der Fahrdienst hole die Senioren etwa 45 bis 60 Minuten vor dem Impftermin ab, erläutert Vorsitzender Kurt Heese. „Viele haben in dem Alter gar kein Auto“, sagt er. Und manche scheuten sich, mit dem Taxi zu fahren, wenn keine Angehörigen, Bekannten oder Nachbarn den Fahrdienst übernehmen könnten.

Da springen nun die ehrenamtlichen Helfer ein. Einen kostenlosen Fahrdienst bietet auch, wie schon berichtet, die Stadt Preetz an. Die Impfberechtigten würden direkt an der Haustür abgeholt und dort nach der Impfung wieder hingebracht, so Heese.

Ein weiterer Service dürfte viele ältere Menschen erleichtert aufatmen lassen: Denn bisher scheitern viele bei dem Versuch, telefonisch einen Impftermin zu ergattern. Das übernimmt nun der Sozialverband für sie.

Sozialverband besorgt auch Impftermine

„Das ist wirklich das Schwierigste“, meint Stellvertreter Ove von Dohlen. „Ich fange zwei Minuten vor acht an zu wählen – abwechselnd mit Handy und über Festnetz“, erzählt er. Zunächst höre er, dass es erst um 8 Uhr startet, zehn Sekunden später hänge er schon in der Warteschleife.

Bisher sei er immer nach rund einer halben Stunde dran gekommen. Diese Geduld hätten viele ältere Menschen nicht: „Die geben einfach auf“, meint Kurt Heese.

Dass von Dohlen schon so früh anfängt, hat seinen Grund: Tagsüber habe man keine Chance, jemanden zu erreichen, hat er festgestellt. „Aber wenn man erst mal durchkommt, sind die Mitarbeiter am Telefon absolut hilfsbereit und nett“, schwärmt er.

Der Vorteil für den Sozialverband sei, dass man gleich mehrere Personen auf einen Schlag anmelden könnte. Dazu benötigten die Mitarbeiter das Originalschreiben oder eine Kopie, die PIN-Nummer und das Geburtsdatum.

Problem: Nur drei Impftermin-Bestätigungen pro Mail-Adresse

Der Nachteil für den Sozialverband: Die Bestätigung mit den zwei Impfterminen kommt per E-Mail. Da viele ältere Mitglieder kein Internet hätten, gebe der Sozialverband seine eigene Adresse an. „Pro E-Mail-Adresse kann man aber nur drei Personen anmelden – unsere Adresse vom Sozialverband ist also jetzt schon verbraucht.“ Deshalb nutzten sie auch die eigenen Accounts oder legten neue Adressen an.

Das Angebot soll Menschen helfen, die alleinstehend sind und Probleme mit den Impfterminen haben. „Wer Hilfe benötigt und keine Kinder und Enkel hat, ist ja sonst aufgeschmissen“, so Heese.

Verschiebungen und Kontakt

Die 75-Jahr-Feier des Ortsverbands Preetz im Sozialverband Deutschland stand ursprünglich für den 15. Mai auf dem Programm. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Fest um ein Jahr verschoben und soll nun am 21. Mai 2022 nachgeholt werden. Auch die Jahreshauptversammlung wurde auf einen späteren Termin verlegt. Sie soll im dritten Quartal stattfinden, teilt Vorsitzender Kurt Heese mit.

Kontakt: Sozialverband Preetz, Schellhorner Straße 39, Tel. 04342/85880-45 oder -46 (montags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr) oder 04342/308350.