Ein miserables Zeugnis für den Schulentwicklungsplan: So lesen sich die Stellungnahmen von drei Schulen in Schwentinental zu dem Schul-Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Am Donnerstag um 19 Uhr gibt es in der Sitzung des Schulausschusses im Rathaus einigen Gesprächsbedarf.