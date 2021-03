Spazierwege im Kreis Plön: Waldbaden und Wiesenglück in Heikendorf

Heikendorf

Dann sollte man nicht zögern und sich gleich auf den Weg machen. Meine Freundin aus Köln begleitet mich während eines Kiel-Besuchs auf einer etwa acht Kilometer langen Route durch Heikendorf, die auf dem Parkplatz vor den Sporthallen am Schulredder bequem startet und in einer liegenden Acht über die Ortsteile Schrevenborn, Kitzeberg und Altheikendorf in etwa anderthalb Stunden zurück an den Ausgangspunkt führt.

Für geübte Spaziergänger ist die Strecke mit Einblicken in historische Gutswirtschaft und modernes Villenviertel ein Selbstgänger, zumal ein Großteil des Weges über gut begehbaren Asphalt führt. Geübt sind wir allemal, da wir beide uns in der Corona-Pandemie ausschließlich zum Spazierengehen an der frischen Luft treffen. So geht es offensichtlich auch anderen, denn wir begegnen unterwegs gelegentlich Zweier-Gruppen mit Abstand, die ins Gespräch vertieft wirken, entspannten Paaren und schnellen Radfahrern.

Wir überqueren zunächst die B502 auf der Verlängerung vom Schulredder und biegen gleich danach links in einen Reit- und Wanderweg ein, der mehr ein Trampelpfad ist. Der Knick gen Nordosten fängt die tiefe Sonne ein und bringt uns sprichwörtlich zum Strahlen: meine Freundin in ihrem knallroten Wollmantel und mich mit meinem dottergelben Schal.

Auch von innen spüren wir gleich, wie gut uns das wärmende Sonnenlicht und die Ruhe der umliegenden Felder und Bäume tun. Wir atmen tief durch. Wiesenglück. Auch wenn die Insekten noch schlafen und die Sträucher aschfahl im Sonnenlicht stehen, hat die sanft leuchtende Landschaft mit ihren weiß-grauen Quellwolken am Himmel und dem Halbmond, der uns am Tage begleitet, ihren ganz besonderen Reiz.

Karte: Das ist die Route

Das Adelige Gut hat eine bewegte Geschichte hinter sich

Am Ende des kleinen Weges stoßen wir auf die Straße Lehmkamp, die uns nach rechts in Richtung Gut Schrevenborn bringt. Einen Fußweg gibt es nicht, braucht es aber auch nicht, denn die Straße ist für den Autoverkehr nur den wenigen Anwohnern vorbehalten. Wir marschieren mit reichlich Platz der Sonne entgegen, halten mal hier und mal dort für einen intensiven Moment und einen kurzen Fotoklick an und bestaunen die historischen Häuschen am Straßenrand.

Das ehemalige Forsthaus (Lehmkamp 48) ist nur eines von vielen Anwesen, die zum benachbarten Gut gehören, das wir auf unserer Route ansteuern. Seit 1917 ist das Adelige Gut im Besitz der Familie Hagedorn und hat eine bewegte Geschichte hinter sich – nachzulesen beispielsweise in der Schrevenborn-Ausgabe der Heikendorfer Spurensucher in der Gemeindebücherei. Heute bewirtschaftet die Familie auf einer Gesamtfläche von etwa 1000 Hektar Land- und Forstwirtschaft.

Kurz bevor wir das eigentliche Gutsgelände passieren, kommen wir an einer der ältesten Eichen im Land vorbei. Sie steht am Lehmkamp kurz vor der Einmündung auf den Heikendorfer Weg und ist etwa 400 Jahre alt. Ihr Stammumfang ist mächtig. Meine Freundin legt eine kurze Baum-Meditation ein und berührt den Stamm ehrfürchtig mit ihrer Handfläche. Der Blick in die riesige Baumkrone: Wow! Gestärkt setzen wir den Weg fort, vorbei an dem historischen Gut, wieder über die B502 und folgen dem Heikendorfer Weg bis zur großen Ampelkreuzung, die wir Richtung Kitzeberger Kurven überqueren. Auf diesem Abschnitt sind die Straßen leider vielbefahren und schmälern das Naturerlebnis für einen kurzen Moment. Immerhin können wir am Detlefskamp die historischen Torpfosten Kitzebergs bestaunen, die bis in die 1920er-Jahre für geschlossene Zufahrten in der feinen Villenkolonie sorgten.

Wildromantisches Waldgebiet

Gegenüber von der Einfahrt zum Kitzeberger Golfclub geht es in den Schaardieksholt. Dort befreien wir uns vom Autolärm und genießen das kleine, beinahe wildromantische Waldgebiet, das uns umgibt. Die Buchen am Wegesrand recken sich mit ihrer glatten Rinde und beeindruckenden Wuchshöhen gen Himmel, Laubreste rascheln zwischen unseren Füßen, die Sonne leuchtet mit letzter Kraft. Jetzt noch ein schickes Foto und – platsch, sitzt meine Freundin mit ihrem Fuß in einer matschigen Treckerspur-Rinne fest. Wir lachen und wischen mit Taschentüchern auf ihrem Schuh herum. Wirklich bequem ist dieser Streckenabschnitt für Spaziergänger nicht, dafür aber besonders schön und naturnah. Waldig, urig, moosbewachsen.

Kurz darauf beobachten wir an einem kleinen Bachlauf Kinder beim Spielen, sehen Rehe durch den Wald springen und spüren, wie die Sonne ihre letzten Strahlen an diesem Tag durch die Bäume wirft. Im Bach spiegelt sich ihr Licht sanft funkelnd wider, hohe Tannen machen einen verträumten Eindruck.

Wir waldbaden. Wunderbar! Der Rückweg führt uns ein Stück durch den Nobelwohnort Kitzeberg, wieder über die große Ampelkreuzung in den Schrevenborner Weg hinein und dann auf dem Spazierweg durch die Felder hinter dem Dammteich entlang bis zu unserem Parkplatz. War noch was? Ach ja, den Wochenmarkt am Schulredder besuchen wir anschließend spontan und füllen unsere Taschen mit reichlich regionalen Leckereien. Bewegung an der frischen Luft macht nicht nur entspannt und gute Laune, sondern auch hungrig.