Ascheberg.

Elahe, die mit ihrer Mutter vor vier Jahren aus Afghanistan vor Krieg und den Taliban nach Deutschland geflohen war, lebte seit Januar 2016 in Dersau. Dank der Bemühungen im Kindergarten sowie ehrenamtlicher Förderung lernte sie schnell Deutsch und konnte noch im gleichen Jahr in die Grundschule Vogelsang in Ascheberg eingeschult werden. Als Elahes Mutter ihr zweites Kind erwartete, zog sie mit ihrer Tochter Anfang des Jahres zu ihrem Lebensgefährten nach Eutin, weil die Wohnung in Dersau für die Familie zu klein war.

Zwar gewöhnte sich das Mädchen schnell daran, jeden Morgen mit der Bahn zur Schule nach Ascheberg zu fahren, doch eine Monatskarte für Schüler kostet 98,30 Euro. Um Elahe das letzte gemeinsame Grundschuljahr in Ascheberg zu ermöglichen, wären also rund 1500 Euro nötig – Geld, das Elahes Familie nicht aufbringen kann. Eine Erstattung gibt es dafür nicht, denn die Drittklässlerin könnte ja auch in Eutin zur Schule gehen.

Großes Verständnis und viel Hilfsbereitschaft

„Das würde aber bedeuten, dass die Neunjährige, die hier so gut Fuß gefasst hat, innerhalb kürzester Zeit zwei Schulwechsel verkraften müsste, da sie ja nach der vierten Klasse ohnehin auf eine andere Schule gehen wird“, erklärte Hanna Riemenschneider aus Dersau. Gemeinsam mit anderen Eltern, Lehrern, der Rektorin und weiteren Unterstützern setzt sie sich deshalb dafür ein, das Fahrgeld auf Spendenbasis zusammenzubekommen.

„Wir sind auf großes Verständnis und viel Hilfsbereitschaft gestoßen. Ortsansässige Firmeninhaber wie Dörte Schmidt von Schmidt’s Augenblick und Simone Welz vom Edeka-Markt haben uns bereits mit Spenden unterstützt“, berichtete Hanna Riemenschneider. Ein Spender aus Plön, der namentlich nicht genannt werden möchte, habe sogar 500 Euro beigesteuert.

Bäckerei öffnete für die Schulkinder die Backstube

Auch Bäckermeister Markus Beyer von der gleichnamigen Bäckerei hatte sofort ein offenes Ohr für das Vorhaben und lud die Kinder dazu ein, in seiner Backstube Brote zu backen. „Es ist ja für eine gute Sache, und ich wollte gern helfen. Außerdem sollen die Kinder mit eigenen Händen ausprobieren und nachvollziehen, wie ein Brot überhaupt entsteht und sehen, dass das Bäckerhandwerk hier vor Ort noch funktioniert“, meinte der Chef.

In der Grundschule hatten Schüler der Klasse 3a inzwischen Papiertüten für den Verkauf der Brote mit buntem Kartoffeldruck verziert und Plakate gestaltet, um über die Spendenaktion zu informieren. „Uns war es wichtig, den Kindern zu zeigen, dass auch sie schon ganz viel bewegen können“, meinte Hanna Riemenschneider. Von den Lehrern sei das Thema auch in den Unterricht einbezogen worden. So sollten die Schüler in der Mathe-Stunde ausrechnen, wie viel Geld insgesamt für die Fahrtkosten gebraucht wird. Im Deutschunterricht wurden die Texte für die Info-Plakate erarbeitet. Demnächst werden die Mädchen und Jungen auch bei einer Veranstaltung mit Senioren in Leibers Galerie-Hotel singen und über ihre Aktion informieren. Für den Herbst ist zudem geplant, Apfelsaft zu pressen und zu verkaufen.

Wer das Vorhaben ebenfalls unterstützen möchte, kann eine Spende auf das Konto mit der IBAN-Nr. DE 46 2139 0008 1007 5149 80 von T. Andritter mit dem Stichwort „Elahes Fahrkarte“ einzahlen.