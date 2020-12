Nach der Entschärfung am vergangenen Freitag soll erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Schwentinental (Kreis Plön) entschärft werden. Warum es dort so viele Funde gibt, welche Straßen wann gesperrt werden uvm.: Die wichtigsten Fragen und Antworten erhalten Sie hier im Überblick.