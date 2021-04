Gerda Rittner-Pehmöller ist im Ruhestand. Eigentlich. Das Thema Erziehung, der Umgang mit Kindern lässt sie aber nicht los. 17 Jahre hat sie im Caritashaus St. Walburg in Plön gearbeitet. Wohin mit all der Erfahrung, die sie gesammelt hat? Sie hat sie in ein Spiel gesteckt namens „Fabulare“.