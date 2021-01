Plön

„10 Sekunden Einbeinstand“ steht auf einem der Steine, und eine gemalte Figur macht’s vor. „Hüfte kreisen“ lautet die Aufforderung auf einem anderen Bewegungsstein. Es gibt auch „Ausfallschritte“, „Wie schnell kannst du laufen?“ oder „Wandsitzen“. Wer kommt auf so etwas?

Mit Seniorensport fing alles an

Es ist Familie Redmer aus Theresienhof. Mutter Svenja (36), Vater Malte (42) und die Kinder Laura (14) und Justin (12). Im August 2019 gründeten sie einen Sportverein. Das jüngste Kind in der Riege. Denn Plön hat ja bereits den TSV und „ Plön bewegt“. Seit anderthalb Jahren aber auch den SV. Den Sportverein Plön – Fit&Gesund. Eigentlich geht es beim SV um Seniorensport. Aber das ist, wie man sieht, ausbaufähig.

Svenja Redmer ist die Vorsitzende, ihr Mann Sportwart und Kassenwart. Laura hat das Amt des Jugendwarts inne, ihr Bruder ist Stellvertreter. Sport kennen sie, machen sie auch schon lange. Als Übungsleiter bei den Plöner Vereinen. „Als mein Opa ins Heim kam und ihm dort langweilig war und Bewegung fehlte, wurde die Idee geboren“, erzählt Svenja Redmer. Die Idee, Sport in Seniorenheimen anzubieten. In den großen Vereinen fanden sie mit dem Vorschlag keine Heimat. Und so gründeten sie selbst einen Verein.

SV Plön kooperiert mit Seniorenheimen

Der SV Plön kooperiert mittlerweile mit fünf Seniorenheimen in Plön, Bösdorf, Grebin und Malente. Ziel ist es, die älteren Bewohner wieder zu mobilisieren – überwiegend im Sitzen. Füße, Beine, Hüfte, Schultern, Hände. Mit Tüchern, Bällen, Ringen. „Ich kann endlich wieder Kreuzworträtsel machen“, habe sich eine Bewohnerin über beweglichere Finger gefreut. Jetzt könne sie wieder einen Stift halten.

Das war vor Corona. Der Shutdown im Frühjahr traf den SV wie alle anderen Sportvereine. Und jetzt liegt wieder alles brach. Doch dann hörte die Familie von der Idee mit den Bewegungssteinen. Was in Cochem an der Mosel klappt, kann auch für den großen Plöner See nicht schlecht sein. „Im Oktober haben wir uns dann Übungen überlegt“, erzählen Svenja und Laura Redmer. Dann wurden Steine gesucht, bemalt, lackiert – und ausgelegt. „Knapp 100 Steine sind das wohl“, schätzt die Vereinsvorsitzende.

Bewegungssteine sind im Wald und am See verteilt worden

Am Strandweg in Plön, auf der Prinzeninsel, im Ölmühlenwald, am Wasser entlang zwischen Fegetasche und Rosenstraße und im Parnaßwald sind sie verteilt worden. Mal liegen sie auf einem Baumstumpf oder am Fuße eines Hinweisschildes, auf einer Bank oder in einer Astgabel oder einfach am Wegesrand. Und weil in den Seniorenheimen zurzeit ja auch nicht geturnt werden darf, kamen einige Steine auch dorthin – auf Fensterbänke, Tische, im Gang. „Das sind aber andere Übungen“, erklärt Svenja Redmer.

Offensichtlich kommen die Bewegungssteine gut an. „Wir haben schon Rückmeldungen bekommen über die sozialen Netzwerke“, berichtet die Familie. Auch Fotos wurden ihnen zugeschickt. Einige fanden die Steine wohl so klasse, dass sie sie mitgenommen haben – vielleicht um die Übungen zu Hause zu absolvieren. Das sei aber nicht Sinn der Sache. „Stein finden – Übung machen – Stein liegen lassen“ steht auf einigen Exemplaren. Denn nur so kommen möglichst viele Menschen in Bewegung.

Hallenzeiten bei der Berufsschule reserviert

Familie Redmer ist motiviert, das Angebot des SV Plön auszuweiten. „Wir haben bei der Berufsschule mal angefragt, ob wir dort Hallenzeiten bekommen können“, erzählt die Vereinsvorsitzende. Und es klappte. Zeiten sind jetzt reserviert. Wenn Vereinssport wieder erlaubt wird, soll dort durchgestartet werden. Malte Redmer will „Aktiv 70+“ anbieten, seine Frau Fitness für Erwachsene und ein Cardio-Aktiv-Training mit Ausdauer-Workout für Herz und Kreislauf. Laura hat die D-Lizenz (Assistenztrainer für Geräteturnen), darf aber noch keine eigenen Kurse anbieten. Freestyle-Dance fände sie schön. Ihre Mutter überlegt, Line-Dance zu machen. Der Sohn wäre eher für BMX-Freestyle zu haben. Aber das sind alles Zukunftsgeschichten.

„Hoffentlich ist die Pandemie bald vorbei“, sagen Mutter und Tochter. Damit sie auch ohne Bewegungssteine die Plöner zum Sport bringen können. Und um dann nicht nur Kursgebühren nehmen zu können, sondern auch Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Bisher existiert ja nur die Kooperation mit den Seniorenheimen.