Der Ausschuss für Hoch- und Tiefbau in Preetz hatte sich in seiner Juni-Sitzung ohne Gegenstimme grundsätzlich für die Einrichtung des Fahrradverleihsystems ausgesprochen. Offen war nur die Frage, wie viele Stationen im Stadtgebiet aufgebaut werden.

Damals waren drei Varianten vorgestellt worden: eine Basisvariante mit vier Stationen und 25 Rädern für 26.000 Euro, die Version mit sechs Stationen und 40 Rädern für 38.000 Euro sowie eine mit neun Stationen und 60 Rädern für 56.000 Euro. „Der Beschlussvorschlag sieht jetzt die mittlere Variante vor“, erläuterte Ausschussvorsitzender Jörg Fröhlich ( BGP) in der jüngsten Sitzung.

Förderung der Sprottenflotte durch den Kreis möglich

„Je größer das System, desto attraktiver für die Benutzer“, erklärte Kim Strupp als regionale Koordinatorin für die Sprottenflotte. Sie berichtete, dass der Kreis Plön eine Förderung für Mobilitätsstationen anbiete. 200.000 Euro stünden für dieses Jahr zur Verfügung, davon seien bisher 125000 Euro verplant. Die Restsumme von 75000 Euro solle für 2021 übernommen werden. „Die Sprottenflotte hat eine gute Chance, mit bis zu 50 Prozent pro Station gefördert zu werden“, sagte sie.

Der Ausschuss hatte auch beschlossen, dass zunächst Gespräche mit Arbeitgebern als mögliche Kooperationspartner geführt werden sollten. Dazu erklärte Kim Strupp, dass man erste Unternehmen in Preetz angesprochen und positive Rückmeldungen bekommen habe.

„Die Sprottenflotte fördert klimafreundliche Mobilität in Preetz und ergänzt bestehende Angebote“, schrieb die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage. So könnten beispielsweise Pendler oder Besucher mit dem Zug nach Preetz kommen und dort auf die Räder umsteigen, um den letzten Kilometer zur Arbeit oder nach Hause zurückzulegen oder flexibel durch die Stadt zu fahren. Durch das Modell mit sechs Stationen in Verbindung mit zwei möglichen weiteren, durch Kooperationen entstehenden Stationen werde das Stadtgebiet gut abgedeckt.

Fahrräder stehen 24 Stunden am Tag zur Verfügung

Die Räder stehen im öffentlichen Raum zur Verfügung und können 24 Stunden am Tag ausgeliehen und an einer anderen Station wieder abgestellt werden. Geplant ist nach einer Bundesförderung im vergangenen Jahr, die erste halbe Stunde kostenlos anzubieten, jede weitere halbe Stunde soll einen Euro kosten, maximal werden neun Euro pro Tag fällig, hieß es in der Juni-Sitzung. Kunden können sich über Website, App oder Hotline registrieren.

Das System sei grundsätzlich spannend, aber man müsse zunächst konzeptionelle Überlegungen anstellen, forderte Kristian Klinck ( SPD). „Es fällt mir schwer zu glauben, dass Pendler die Sprottenflotte in Preetz so nutzen, wie man es aus anderen Städten kennt.“

Annika Freiberg ( SPD) fügte hinzu, dass 38.000 Euro viel Geld seien, wenn man noch nicht wisse, wie sich der Haushalt in Corona-Zeiten entwickelt. Und 40 Räder trügen nicht zur Verhinderung des Klimawandels bei. „Jede Klimaschutzmaßnahme hat mal klein angefangen“, meinte dagegen Henning von Schöning von den Grünen.

Mit fünf zu drei Stimmen wurde dann die Einführung der mittleren Variante beschlossen. „Wir starten einen Versuch – und ich bin optimistisch, dass es gut ausgeht“, meinte Jörg Fröhlich.

Standorte der Stationen stehen noch nicht fest

Wo die sechs Stationen aufgebaut werden, steht noch nicht fest. Jan Steingräber, Leiter des Fachbereichs Bauen und Umwelt in der Stadtverwaltung, erklärte, dass die Verteilung nun in der Rad-AG unter Beteiligung der Öffentlichkeit beraten werden soll.

