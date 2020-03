Der Tabellenletzte SV Fortuna Bösdorf verlor in der Frauen-Fußball-Oberliga bei der SSG Rot-Schwarz Kiel mit 0:11 und muss in dieser Verfassung dem Abstieg ins Auge sehen. Es ist die erste zweistellige Niederlage für die Bösdorferinnen in der Geschichte der Frauenabteilung.