Prof. Karina Reiß ist Wissenschaftlerin an der CAU Kiel. Seit mehr als 15 Jahren forscht sie in den Bereichen Biochemie, Zellbiologie und Infektion und ist mit Auszeichnungen und Preisen honoriert. Im Interview räumt sie mit Impf-Mythen auf und erklärt, warum eine Impfpflicht so sinnvoll ist.