Turmblasen gegen die Krise

Preetz

Der Preetzer Pastor Christoph Pfeifer möchte ein Zeichen von Hoffnung und Gedenken an seine Gemeinde schicken. Mit dem Trompetenkoffer erklomm er Sonnabendabend die engen Stiegen des Kirchturms und stimmte den Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“ an. Da Posaunenchöre nicht gemeinsam spielen dürfen, stieg der Pastor allein mit seiner Trompete auf den Turm.

Predigt und Kirchenmusik im Netz

„Die Menschen sollen stehen und innehalten“, so der Pastor. „An anderen Orten in der Welt machen die Menschen viel Schlimmeres durch als wir hier in unserer Komfortzone.“ Gerade die ältere Bevölkerung leide, sie könne sich nicht treffen, niemand käme zu Besuch. „Wir telefonieren in diesen Zeiten viel, fragen, was sie brauchen“, erzählt Pfeifer. Es tue weh, die Gemeindemitglieder nicht besuchen zu können. Auch die Kirchen müssen sich in Zeiten des Coronavirus umstellen. „Wir verbreiten Predigten, Musik und Videobotschaften auf der Internetseite der Kirche.“

Turmblasen in Zeiten von Corona

Kraft geben in Zeiten ohne Gottesdienst: Mit Martin Luthers Kirchenlied machte Pastor Christoph Pfeifer den Auftakt des abendlichen Turmblasens bis Ostern. „Der Luther-Choral soll uns ermutigen, in schweren Zeiten den Glauben als Fundament zu erhalten. Gott gibt uns so viel Widerstandskraft wie wir brauchen.“ Am Sonntagabend griff Landesposaunenwart Daniel Rau im Kirchturm zu seiner Trompete. Geplant sind Choräle mit wechselnden Musikern täglich um 18 Uhr bis Ostern.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.