Ute Parra wird neue Pastorin in Preetz

Sie freue sich auf das schöne Haus mit Seegrundstück direkt hinter der Stadtkirche, erzählt die Hamburgerin. Mit dem Umzug nach Preetz gehe für sie der Traum von kleinstädtischem Ambiente und Natur in Erfüllung. Seit Anfang April ist sie mit einer Viertelstelle in Amt und unterstützt auf der lange vakanten Stelle die Gemeindearbeit: Schreibt den Gruß zum Sonntag auf der Homepage und plant die Sommeraktion der Evangelischen Jugend mit vielen Helfern. Auch die Anmeldegespräche für neue Konfirmanden sind schon erledigt.

Von der Elbe an die Schwentine

„Plötzlich geht alles ganz schnell“, freut sie sich. Gemeinsam mit ihrem Mann wird Parra von der Elbe an die Schwentine ziehen. Ihr Mann ist Mathematiker und wird im Homeoffice arbeiten können. Ihre Tochter (21) studiert Psychologie, ihr Sohn (18) hat frisch das Abitur in der Tasche. Weil die Kinder mit der Schule fertig sind, habe sich die Theologin auf die volle Stelle in Preetz beworben hat. Dabei hegte Ute Parra als Stadtkind ursprünglich den Traum, Försterin oder Landwirtin zu werden.

Ute Parra ist naturverbunden

„Ich habe mich der Natur immer sehr verbunden gefühlt. Naturerlebnisse und eine behütete Kindheit habe ich als Geschenk empfunden – diese Dankbarkeit möchte ich gerne weitergeben.“ Es gehe ihr um Vertrauen in Gott und in die Schöpfung. Nach dem Theologiestudium in Hamburg, Berlin und Wuppertal lernte sie während der Vikariatskurse Preetz kennen. Dann kam die Babypause und anschließend war lange keine Pfarrstelle in Sicht. Als Lehrerin unterrichtete Ute Parra Religion und Philosophie an einem Hamburger Gymnasium. „Das Interreligiöse hat mir gut gefallen. Die Gedankenwelten der jungen Leute, andere Perspektiven und den Dialog empfand ich als sehr bereichernd.“

Jugendarbeit intensiver mit Gemeindearbeit vernetzen

Seit 2014 arbeitete Ute Parra auf halben Pfarrstellen im Osdorfer Born, einem Hamburger Brennpunkt, und in der St. Andreas-Gemeinde in Harvestehude. Der Reiz an Preetz? „Hier ist Kirche noch wichtig“, sagt Parra. „In der Großstadt haben Ortsgemeinden keine Bedeutung mehr. Dort konkurrieren kirchliche Angebote mit einem übervollen kulturellen Leben.“ Wenn sie im Juli durchstartet, möchte sie helfen, die Jugendarbeit noch intensiver mit der Gemeindearbeit zu vernetzen. „Ich arbeite generationenübergreifend – hier möchte ich mehr Verbindungspunkte schaffen.“ Ihre Kreativität und ihr persönliches Interesse an Menschen aller Generationen sollen die Gemeindearbeit bereichern.

Ute Parra freut sich auf die schöne Preetzer Umgebung und einen Sprung in den Kirchsee. „Aber vor allem freue ich mich auf die Gottesdienste und darauf, den Menschen persönlich zu begegnen.“

