Kann der Rekord im Kreis noch einmal getoppt werden? 2019 legten die Preetzer im Rahmen der Aktion Stadtradeln eine Strecke 1,3mal um den Äquator zurück. Auch in diesem Jahr will die Stadt in den drei Wochen vom 16. August bis 5. September möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad sammeln.