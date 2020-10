„Zweimal um den Äquator und dann noch einmal bis zu den Bahamas“ – so beschreibt Bürgermeister Björn Demmin das Ergebnis der Kampagne Stadtradeln in Preetz. Mit 87.816 Kilometern wurde das Rekordergebnis des vergangenen Jahres noch einmal getoppt. Nun peilt er die 100.000-Kilometer-Marke an.