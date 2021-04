Die Verzögerungen beim Bau der Solarthermieanlage in Pohnsdorf für ein Nahwärmenetz in Preetz bereiten auch den Stadtvertretern Sorgen. Mit einer Resolution wollten sie nun ein starkes Signal für die Unterstützung des Leuchtturmprojekts setzen, das von der PreBEG umgesetzt wird.

Von Silke Rönnau