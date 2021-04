Plön

Droht eine Betriebsauflösung? Die Plöner Stadtwerke wollen das verhindern und prüfen, ob sie selber das Ruder übernehmen könnten. Kommunalisierung der Plöner Motorschifffahrt – ist das möglich? Rechnet sich das? Konkrete Ergebnisse sind noch nicht zu vermelden. Aber ein Silberstreif am Horizont flackert auf.

Vor einem Jahr erste Gespräche mit den Stadtwerken

1876 fuhren die ersten Ausflugsdampfer auf dem Großen Plöner See. „Wir machen das auch schon in dritter Generation“, erzählt Elke Glau-Koll. Ihr Großvater kaufte einst die Motorschifffahrt, seit mehr als 20 Jahren sind sie und ihr Mann mit an Bord. „Wir haben das so gehegt und gepflegt, so viele Arbeitsstunden reingesteckt“, sagt sie. „Ich mag gar nicht daran denken, dass irgendwann die Schifffahrt aufgelöst wird.“ Natürlich habe sie ein Interesse, dass es auf dem Großen Plöner See weitergeht. Vor einem Jahr gab es die ersten Gespräche mit den Stadtwerken.

Ein paar Hürden stehen noch im Weg

Gerd Weber ist Vorsitzender des Verwaltungsrates der Stadtwerke Plön und leitet eine Projektgruppe, die sich mit dem Thema Kommunalisierung der Motorschifffahrt beschäftigt. In den vergangenen Monaten sind da eine Menge Ideen gesammelt worden. Endgültig ist noch nichts. Denn es gibt ein paar Hürden. Zunächst muss geklärt werden, dass es wirklich keinen privaten Interessenten für eine Übernahme gibt. Markterkundung nennt sich das. Nur dann darf kommunalisiert werden. Die Satzung der Stadtwerke AöR (Anstalt öffentlichen Rechts) müsste geändert werden, eine GmbH gegründet werden (mit umfangreichem Gesellschaftervertrag, „das ist kein Selbstgänger“, sagt Weber), der Verwaltungsrat muss sein Okay geben, die Ratsversammlung ebenfalls – und auch die Kommunalaufsicht.

60 Prozent Umsatzeinbußen im vergangenen Jahr

Soweit ist es noch nicht. Selbst eine mögliche Kommunalisierung zur Saison 2022 sieht Weber mit großer Skepsis. „Wir bemühen uns, aber vom Zeitablauf ist das vermutlich nicht einzuhalten.“ Elke Glau-Koll versucht derweil, die jetzige Saison zu planen. Unter Corona-Voraussetzungen ein schwieriges Unterfangen. „Im vergangenen Jahr hatten wir 60 Prozent Umsatzeinbußen“, erklärt sie. Es gab nach dem verspäteten Start zwar viele Einzelgäste, die über den See schippern wollten. Doch es fehlten die Einnahmen von Gruppenbuchungen. „Kein Bus, keine Hochzeit“ – da halfen auch neue erfolgreiche Angebote wie die Sundowner-Touren nicht, um die Verluste auszugleichen. „Ich rechne auch nicht damit, dass wir dieses Jahr am 1. Mai starten können“, sagt Elke Glau-Koll. Und sie hat auch wieder den Corona-Fahrplan vom vergangenen Jahr herausgeholt. Was dieses Jahr geht, was erlaubt ist – lauter Fragezeichen.

"Holsteinische Schweiz" könnte Event-Schiff werden

Fragezeichen auch auf der Stadtwerke-Seite. Ist der Betrieb für sie kalkulierbar? Das hängt vom Geschäftsmodell ab. Dafür haben Gerd Weber und die Projektgruppe schon Ideen. Sie könnten sich vorstellen, die „Holsteinische Schweiz“, das Flaggschiff der Flotte, zu einem modernen Event- und Restaurantschiff auszubauen, auch für Hochzeiten, Familienfeiern und Tagungen. Auf dem See fahrend oder – in den Wintermonaten – fest am Steg liegend. Wenn Fördertöpfe angezapft werden können, gibt’s den Wunsch, mittelfristig ein völlig neues Rundfahrtschiff anzuschaffen, etwas kleiner als die Holsteinische Schweiz, dafür aber mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb. Eine weitere Anlegestelle hat Weber auf seiner Liste. „Im Bereich der Jugendherberge“ stellt er sich die vor. Das ergebe dann eine neue Streckenführung für die Große Plöner See-Rundfahrt. Und die Fahrradmitnahme müsse gesichert sein.

Aber: „Wir müssen wirtschaftlich in der Lage sein“, die Motorschifffahrt zu übernehmen, so Weber. Zu welchem Preis? „Die Preisfindung hat noch gar nicht stattgefunden“, sagt der Verwaltungsrats-Vorsitzende. „Wir sind noch ganz am Anfang einer möglichen Kommunalisierung.“ Sicher ist nur eines: Plön möchte die Schifffahrt auf dem Großen Plöner See erhalten.