Plön

Roger Nolting, der mit seinen Brüdern Boris und Georg Anfang 2018 das Haus gekauft hatte, hofft, in zwei Monaten die Hotel-Türen für die ersten Gäste aufschließen zu können. Jetzt hatte er Wirtschaftsminister Bernd Buchholz zu Gast und Vertreter der Kommunalpolitik und des Tourismus, um mit den Stadtwerken den ersten Anschluss in Plön zu feiern.

Stadtheide ist der erste Plöner Stadtteil, der angeschlossen wird

Das Stadtgebiet ist in einzelne Cluster aufgeteilt, die nach und nach in den kommenden Jahren mit Glasfaser versorgt werden sollen. Stadtheide macht den Start, 65 Prozent der Anwohner haben Verträge unterschrieben. Baubeginn soll hier voraussichtlich noch im Sommer sein, wenn es die Ressourcen von Tiefbauunternehmen zulassen. Mit den ersten geschalteten Anschlüssen rechnen die Stadtwerke Ende dieses Jahres.

Bei der Fegetasche war es einfacher, noch schneller zu reagieren. Denn der Übergabepunkt vom städtischen Netz ins Internet liegt genau auf der anderen Straßenseite und es wurde eine Einzelleitung gelegt. Denn die Bedeutung des Anschlusses – mit übrigens 500 Mbits pro Sekunde – ist wichtig für das Hotel.

Ohne ordentliche Datenleitung geht es nicht

Das betonte Roger Nolting während der Feierstunde. Fernsehen übers Internet sei ein Muss, aber perspektivisch ist noch viel mehr geplant. Gäste werden per Handy einchecken können, Türen öffnen, ihre eigenen Filme streamen und letztlich auch so bezahlen. „Ohne ordentliche Datenleitung geht es nicht“, sagte auch Bürgermeister Lars Winter. Stadtwerke-Chef Ingo Eitelbach freute sich, dass der Anschluss pünktlich geklappt hat. „Für uns ist das auch ein erster Test“, sagte er. Und der ist bestanden.

Dem Binnenlandtourismus mehr Feuer machen

Wirtschaftsminister Buchholz sieht noch mehr Möglichkeiten für den Tourismus, das Internet zu nutzen. Die Zukunft der Digitalisierung sei Glasfaser. „Es tut gut, dass es in der Holsteinischen Schweiz vorankommt“, betonte er. Er lobte auch die Investitionen der Nolting-Brüder. Dem Binnenlandtourismus müsse mehr Feuer gemacht werden. In Schleswig-Holstein seien bereits rund 40 Prozent der Haushalte an Glasfaser angeschlossen, 2025 soll das schnelle Internet so flächendeckend verfügbar sein. Bei ihm zu Hause in Bosau liegen die Kabel schon in der Straße…