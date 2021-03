Plön

Eine Entscheidung, ob nun die Plöner zu diesen Vorschlägen befragt werden sollen (Online-Veranstaltung), mochten die Ausschussmitglieder dann auch nicht treffen. Erst einmal soll in den Fraktionen weiter über die Städtebauförderungsmaßnahmen diskutiert werden.

Umgestaltung kann sich über zehn Jahre ziehen

Knackpunkt scheint nicht nur der Verkehr zu sein. Karsten Schwormstede vom Büro Architektur und Stadtplanung in Hamburg gab zu, dass seine erarbeiteten Varianten manchmal überspitzen. Bürgermeister Lars Winter warb aber dafür, sich „nicht zu klein Gedanken zu machen. Ziel ist, ein ganzes Quartier städtebaulich auf Stand zu bringen“, sagte er. Das könne sich bis zu zehn Jahre hinziehen. André Jagusch (CDU) fragte, ob die Diskussion einzelner Punkte überhaupt Sinn mache, wenn schon klar sei, dass der Eigentümer gar nicht verkaufen möchte, und meinte das Bahnwärterhäuschen Eutiner Straße 2. Geklärt scheint auch noch nicht, ob der Eigentümer der Alten Post bereit wäre, hier ein Hotel entstehen zu lassen. Oder ob eine Umgestaltung der Schwentineplattform bei der derzeitigen Eigentumssituation realisierbar wäre.

Wohin mit den Autos der Pendler und Hotelgäste?

Punkt für Punkt diskutierten die SteP-Mitglieder die Varianten. Manfred Rose (SPD) erschließt sich die Zuwegung zum geplanten Hotel noch nicht, wo Bahnpendler ihre Autos abstellen sollen oder wie sich Sattelzüge, die den Rewe-Markt rückseitig beliefern, in einer kleinen Zufahrtstraße begegnen und dann auf die Bahnhofstraße abbiegen sollen. Ingo Buth (SPD) sieht die Erreichbarkeit des Marktplatzes durch die Planung eingeschränkt: „Ich bin ein Verfechter der Parkplätze hinter der Kirche.“ Ein Hotel generiert viel Verkehr. Yorck Wegener (CDU) fand die Idee zwar charmant, fragt aber, wo die Autos der Gäste (bei 100 Betten wären es 50 Fahrzeuge plus Angestelltenfahrzeuge) stehen sollen. Eine befriedigende Antwort hatte Planer Schwormstede nicht, Parkplätze seien „in der Tat nicht gezählt“, es gebe noch keine Stellplatzbilanz.

Tunnel Eutiner Straße kontrovers diskutiert

Heftig diskutiert wurde auch über den Tunnel von der Eutiner zur Bahnhofstraße. Nach den Plänen würde der Eingang verlegt, der Tunnel in einer S-Kurve über das Gelände des Bahnwärterhäuschens führen („eine Zustimmung von mir als Eigentümer würde ich auf keinen Fall auch nicht für andere Nutzungen erteilen“, so Frank Neufeind), sogar Fußgänger und Radler vermischen („das wird schwierig, Radler wollen den Schwung ausnutzen“, so Buth). Und das alles, weil Fremde mit Weitblick in der Eutiner Straße eine Sackgasse vermuten, an deren Ende es nicht weitergeht. „Ein Schild wäre eine Lösung“, schlug Wegener vor.

Immerhin: Die Verlegung des ZOB direkt ans Bahnhofsgebäude kam bei allen Ausschussmitgliedern gut an. Wer vom Bus in die Bahn umsteigen will, müsse dann keine Straße mehr queren. In der öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 31. März, in der Aula am Schiffsthal (Beginn 18.30 Uhr) will der Ausschuss entscheiden, ob mit abgeänderten Plänen die Öffentlichkeit um Meinung gefragt wird