Alles fing damit an, dass Moltrecht vor vielen Jahren auf seine Familienchronik gestoßen ist. Er fand heraus, dass sein Ur-, Ur-, Ur-, Ur-Großvater der erste Brau- und Brennmeister in der Familie war und dass der Beruf bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Tradition blieb; zuletzt war sein Ur-Großonkel Otto Moltrecht Brau- und sein Ur-Großvater Max Moltrecht Brennmeister. Das weckte sein Interesse für das Brauhandwerk.

„Ich habe verschiedene Biere probiert, vor allem gerne von kleinen und regionalen Brauereien“, erzählt Moltrecht. Eine Theorie besage außerdem, dass der Name „Moltrecht“ im 14. Jahrhundert im Brauhandwerk entstanden sei, da das plattdeutsche Wort „Molt“ auf Hochdeutsch „Malz“ bedeute.

Begeisterung für Historisches der Probstei

Gleichzeitig habe er viel über die Geschichte der Probstei gelesen. Moltrecht erfuhr, dass im Gegensatz zu den meisten anderen Regionen alle Bauern der Probstei ein Braurecht hatten und ihr eigenes Bier brauen durften. Von 1860 bis 1943 sei auch im Probsteier Brauhaus in Probsteierhagen ein traditionelles Braunbier gebraut und in die Probstei sowie das Umland geliefert worden. „Es muss eine große Vielfalt an verschiedenen Bieren gegeben haben“, mutmaßt er. Doch ein Rezept aus vergangenen Zeiten fand er nicht.

Trotzdem gab er die Idee für sein historisches Probsteier Bier nicht auf. Er recherchierte viel, um sich ein Bild davon machen zu können, wie vor 200 Jahren Bier in der Probstei gebraut worden sein musste. Das erste Indiz: „Es wurden sehr wahrscheinlich obergärige Biere gebraut, also im Gegensatz zu den untergärigen Bieren bei höherer Temperatur. Denn für die Bauern auf dem Land war es damals nicht so leicht, Temperaturen niedrig zu halten“, erklärt Moltrecht.

Spezielles Getreide und bräunliche Färbung

Weil die Probsteier Bauern keine Leibeigenen und für ihre reich gefüllten Kornkammern bekannt gewesen seien, so Moltrecht weiter, gehe er davon aus, dass neben dem Hauptgetreide für Bier, Weizen und Gerste, auch andere Sorten verwendet worden seien. Deshalb habe er seinem Bauernbier Hafer beigefügt.

Zudem habe er sich für ein Dunkelbier entschieden, weil das Malz für das Bier in der Probstei seinen Recherchen nach damals unter Verwendung von Hitze getrocknet worden sein musste. „Je schonender Malz getrocknet wird, desto heller wird es. Die Probsteier Bauern werden für den Eigenbedarf nicht so viel Aufwand betrieben haben“, erklärt der Steiner. Viertes Merkmal sei ein geringer Anteil an Hopfen. „Hopfen macht Bier haltbar für den Verkauf“, weiß Moltrecht. „Da die Bauern ihr Bier nach der Herstellung direkt verbraucht haben, war nicht so viel Hopfen notwendig, sodass es nicht so herb geschmeckt haben konnte.“

Erster Versuch in der heimischen Küche

Gut vorbereitet machte sich Moltrecht 2016 an seinen ersten Versuch, und zwar in der heimischen Küche für den Eigengebrauch. Ein großer Topf, Sieb und Thermometer – los ging's. Nach vier Wochen war das Bier fertig, und der erste Versuch gelang bereits. „Es hat am Ende gut geschmeckt“, sagt er.

Was ihn selbst so begeisterte, könnte doch auch bei anderen gut ankommen, dachte sich Moltrecht mit der Zeit und brachte das Bier vier Jahre später auf den Markt. „Es gibt wenig traditionelle, alte Biere. Das wollte ich ändern“, so der Steiner Kaufmann.

Bier wird in der Region gebraut

Sein Probsteier Bauernbier lässt Moltrecht in der Beer Brauerei in Schillsdorf brauen. Verkauft wird es in Supermärkten in der Probstei, Kiel und dem Umland. Auch Online-Bestellungen mit anschließender Lieferung sind möglich.

Weil im Brauhaus in Probsteierhagen auch Kümmelschnaps hergestellt worden sei, wie Moltrecht berichtet, will er sein Sortiment nun um das traditionelle Alkoholgetränk erweitern. „Es war völlig klar, dass ich diese Lücke auch noch schließen muss, schließlich waren meine Vorfahren auch in der Brennerei tätig.“