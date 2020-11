Wer in Laboe oder Schönberg eine Zweitwohnung in guter Lage besitzt, muss womöglich künftig tiefer in die Tasche greifen. Das Amt Probstei hat seine Steuer-Satzung an die veränderte Rechtsprechung angepasst. Die Lage der Immobilie spielt künftig eine große Rolle für die Höhe der Steuern.