DLRG-Schwimmer retten nicht nur Menschen vor dem Ertrinken. Wer an den Stränden der Ostsee patroulliert, muss ein Allrounder in Sachen Hilfe sein. Sascha Otto und Andre Gartmann sind die ersten Wasserretter des Jahres, die am Sehlendorfer Strand Posten bezogen haben. Ihr Erfahrungsschatz ist bunt.