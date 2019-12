Einen Rekordhaushalt mit Gesamtausgaben in siebenstelliger Höher haben die Gemeindevertreter in Stolpe verabschiedet. Allein in den ersten Sanierungsabschnitt von Dorfstraße und Wiesenweg fließt eine halbe Million Euro. Das Thema Ausbaubeiträge verschob das Gremium aber auf das nächste Jahr.