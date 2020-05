Urzeithof öffnet wieder

Stolpe

Die Lockerungen der Einschränkungen nach dem Rückgang der Corona-Infektionen im Land ermöglichten dem Urzeithof vor zwei Wochen die ersten Café-Angebote. Dabei starteten die Betreiber Frank Rudolph und Katrin Mohr an den Wochenenden einen Außer-Haus-Verkauf. Ab Montag, 18. Mai ist das Café wieder komplett und regulär geöffnet. Ein „volles Haus“ und größere Gesellschaften wird es aber noch nicht geben.

Museumsbesuch ohne Anmeldung möglich

Die selbstgebackenen Kuchen und Torten können Besucher nur nach Anmeldung vor Ort genießen. Jeder zweite Tisch bleibt gesperrt, um Mund-Nasen-Schutz beim Eintreten und Verlassen wird gebeten. Ab sofort ist dagegen das eigentliche Museum geöffnet, eine Anmeldung für das „ Labyrinth durch die Erdgeschichte“ ist nicht nötig. „Wir haben dort Platz genug, das schon im vergangenen Jahr konzipierte Einbahnstraßensystem kommt uns in diesen besonderen Zeiten zugute“, erklärt Rudolph.

Die Zwangspause in den vergangenen zwei Monaten wurde für den Bau einer Besucherwerkstatt und die weitere Katalogisierung des gigantischen Fossilienbestandes verwendet. „Wir besitzen die größte Fossiliensammlung in Schleswig-Holstein, unsere Ausstellung wird immer wieder überarbeitet“, erläutert der promovierte Biologe. Für die Archivierung nutzen Frank Rudolph und Katrin Mohr einen riesigen Apothekerschrank, den sie von der Apotheke in Flintbek erhielten. Die Holstenschule in Neumünster schenkte dem Urzeithof alte Schauschränke, die jetzt für die Aufbewahrung von Fossilien und Versteinerungen verwendet werden.

Rosakakadus erfreuen die Besucher

Auf die vor der Corona-Pandemie geplanten über 100 Veranstaltungen muss die private Einrichtung vorerst noch verzichten. Dafür werden Rico und Kiki die Besucher im Innenhof erfreuen. Das Rosakakadu-Pärchen residiert in einer großzügig dimensionierten Voliere – und kann nicht nur ihre Namen sprechen. „Sie haben auch gelernt, das Geräusch der Autobahn nachzumachen“, erzählt Katrin Mohr.

Der Urzeithof am Pfeifenkopf 9 in Stolpe ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Anmeldungen für das Café werden unter Tel. 04326/6119977 entgegengenommen.

