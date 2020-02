Mit einem umfangreichen Programm inklusive Neuerungen will das Team vom Urzeithof in Stolpe in diesem Jahr richtig durchstarten. Konzerte sind ebenso geplant wie kulinarische Aktionen – und jede Menge Veranstaltungen rund um uralte Fossilien. 10.000 Besucher werden für das Jahr 2020 erwartet.