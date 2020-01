Stolpe startet Straßensanierung

Stolpe

Finanziert wie die erste Sanierungsstufe in der Haushaltsplanung über Kredite. Ein Verzicht auf die Straßenausbaubeitragsatzung bedeutet dieses Vorgehen jedoch nicht, stellte Bürgermeister Holger Bajorat ( CDU) in einem Gespräch mit unserer Zeitung klar. „Zuerst wird jetzt festgelegt, in welcher Form genau saniert wird. Auf dieser Basis startet die Kostenberechnung. Danach sprechen wir darüber, wie die Summe auf die gemeindlichen Schultern verteilt werden kann“, erläuterte Bajorat.

Straßenausbaubeitragssatzung ist weiter umstritten

Bisher gibt es nur eine Kostenschätzung aus dem vergangenen Herbst, danach könnte die Sanierung der gesamten zwei Kilometer langen Strecke mit 1,6 Millionen Euro zu Buche schlagen. Eine Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung für die 140 Anlieger ist in Stolpe umstritten. In Vorgärten und Grundstückseinfahrten prangen nach wie vor verschiedene Schilder, mit denen die Eigentümer zum größten Teil Stellung gegen die Satzung nehmen. Eine Entscheidung soll im nächsten Quartal erfolgen, kündigte der Bürgermeister an. Auch eine Einwohnerversammlung wird zu dem Thema einberufen. In Schleswig-Holstein insgesamt ist die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen rückläufig.

Neue Wohnhäuser in der Straße Auf dem Kamp

Baustellen entstehen in der Gemeinde auch an anderen Orten. In der Straße Auf dem Kamp kann voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Fläche von 3300 Quadratmetern mit Ein- oder Mehrfamilienhäusern bebaut werden. Das Planverfahren für bis zu 40 Wohneinheiten auf dem Areal des ehemaligen Kräuterparks wird weiter vorangetrieben, dort geht es auch um die Realisierung von Ausgleichsflächen. Außerdem wird das Gewerbegebiet um Flächen gegenüber der Autobahnmeisterei Stolpe erweitert.

Gremien müssen öfter tagen

Dazu soll das Feuerwehrgerätehaus für 150.000 Euro einen Anbau erhalten, 20.000 Euro fließen dort und im benachbarten Dorfgemeinschaftshaus in neue, ökologisch orientierte Heizungssysteme. 110000 Euro sind für die Sanierung des Depenauer Wegs vorgesehen, 25000 Euro gehen in Erneuerungsarbeiten am Mißmaaßener Weg. Für 15.000 Euro wird die Straßenbeleuchtung in den Ortsteilen Depenau und Nettelau modernisiert.

Die vielen geplanten Vorhaben erfordern auch mehr Beratungsbedarf in den Gremien des knapp 1300 Einwohner zählenden Ortes. „Wir werden deutlich öfter tagen müssen als sonst“, betonte der Gemeindechef.

