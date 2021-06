Stoltenberg

Wer am vergangenen Wochenende den Tag der offenen Gärten zu einem Besuch im Rosenpark Stoltenberg nutzte, konnte gleich eine Extra-Portion Kunstgenuss dazu bekommen. Denn auf dem Gelände lud die Ausstellung des Fotografenteams „Blende 8“ auf der Tenne des Rosenparks zu einer Bildbetrachtung ein.

Thematisch angelehnt an die vielseitige Blütenpracht im Außengelände konnten Besucher und Besucherinnen Details entdecken, die sich dem Auge in der Natur nicht auf den ersten Blick zeigen. Dabei stellte sich so manchem die Frage, wie viel realistische Abbildung und wie viel digitale Nachbearbeitung ist.

Kreative Bildbearbeitung

Da ist zwar der Admiral in seiner Farbenpracht auf der Blüte festgehalten, doch die Farbexplosion, die Hans J. Dittmer damit darstellt, entstand durch kreative Bildbearbeitung. Ebenso die fast schon grafische Darstellung der Stockrose, die mit klaren Konturen und geometrischen Linien zum Kunstwerk wird.

Auch Jürgen Held liebt die Verfremdung, durch die eine eigentlich „langweilige Aufnahme“ wie die drei Steinböcke auf dem Felsen eine nahezu mystische Wirkung erhält.

Original belassene Fotografien

Ursula Held hingegen hält es am liebsten mit den original belassenen Fotografien, wie sie aus der Kamera kommen. Eine Vorliebe gilt beispielsweise der frühen Morgenstunde im Moor, wenn Nebel sich über der Landschaft erheben, aber auch Effekten, wie unter anderem durch Doppelbelichtungen, mit denen sie eine besondere Wirkung erzielt.

„Was schön ist, entscheidet der Betrachter selbst“, wissen die Fotografen. Sie freuten sich über eine gute Resonanz und kamen mit vielen Besuchern ins Gespräch. Diese Ausstellung werde nicht die letzte auf der Tenne im Rosenpark sein, kündigte Jürgen Held an. Denn durch diese erfolgreiche Premiere konnte die Tenne auch als neuer Kulturort für die Probsteier Kunsttage im September gewonnen werden. Dann werden dort erneut Fotografien zu sehen sein.