Stoltenberg

Cirsten Klein und Horst Peters können stolz sein auf ihren "Garten". Während andere Hausbesitzer vor ihrem Haus gerade einmal ein paar Stiefmütterchen halten können, wachsen bei ihnen rund 800 verschiedene Rosensorten. "Wie viele es genau sind, wissen wir nicht", sagt Peters. Der Rosenbauer hat früher in einem konventionellen Betrieb gearbeitet, der Rosen gezüchtet und verkauft hat. Die Rosen, die man aus dem Baumarkt oder Gartencenter kennt. Von Qualität möchte er da nicht sprechen: "Meistens versucht man dem Gärtner die Schuld zu geben, wenn die Rosen eingehen, aber oft sind die Züchtungen nicht für den Boden gemacht."

Zu den Rosen kommt noch eine Wildwiese

Die Wildwiese, die um die Rosen herum wächst, kam erst neulich hinzu. Sie dient hier als Probesaat, im Herbst kommen noch zwei Hektar dazu, die ebenfalls zur Wildwiese werden soll. Auf der Fettwiese wird sich binnen eines Jahres die Hälfte der Pflanzen durchsetzen, diese werden dann auch auf dem neuen Grund gesät.

Während große Firmen, die international exportieren, auf immer neue Züchtungen setzen, beschäftigen sich Klein und Peters vor allem mit alten Arten. Dabei haben sie viel Hilfe: "Eine Frau Lorenz aus Dänemark hat mir mal einen Setzling geschickt", erzählt er. Was für eine Rose dabei herauskommt, weiß er selbst noch nicht, er hat nur ein Foto von ihr mit der Rose gesehen. Die Pflanze war rund vier Meter hoch. Bis Peters weiß, was für eine Art Pflanze das ist, nennt er die Rose einfach "Frau Lorenz DK".

Auch aus der ehemaligen DDR hat er ein Exemplar. Dort war - wie fast alles - auch die Rosenzucht staatlich vorgeschrieben. In den volkseigenen Betrieben durfte nur gezüchtet werden, was der Staat erlaubte. Ein Rosenbauer hielt sich nicht dran und schaffte es, eine " Robert Schumann" in den Westen zu schmuggeln. Jetzt wächst ein Ableger davon in Peters und Kleins Garten.

Vielfalt im Rosenparadies

Peters möchte vor allem gegen die Patente der großen Firmen angehen. Seine Rosen werden nur mit Kompost gedüngt - wenn überhaupt. Und er möchte mit Erwartungshaltungen brechen: "Viele denken bei Rosen immer an die großen Blüten, dabei sind die ganz schnell weg." Rosen seien viel mehr als die Baumarkt-Ware: Büsche, fast baumartige Pflanzen, hohe und ganz niedrige. Manche Pflanzen haben Blätter, die kaum einen halben Zentimeter groß sind. Peters selbst findet die Blüten am uninteressantesten: "Irgendwann schneide ich alle Blüten ab, dann haben die Leute mal den Blick für das Wesentliche, das Blattwerk", sagt er lachend. Natürlich würde er das seinen Rosen nicht antun. Er muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten: "Man kann sich manchmal den Mund fusselig reden, die Leute wollen immer die klassische Rose, die alle kennen, mit der großen Blüte", sagt er etwas ernüchtert. Aber von der Vielfalt im Rosenpark, waren bisher bei den Führungen noch immer alle überrascht.