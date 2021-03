Laboe

Diesen Beschluss fassten die Mitglieder des Laboer Bauausschusses nach langer Debatte, zwei Sitzungsunterbrechungen und vermittelnder Hinweise des Bürgermeisters in ihrer Sitzung. Die umfasste im öffentlichen Teil inhaltlich lediglich diesen einen Tagesordnungspunkt, doch der hatte es in sich. Ausgangspunkt war die Diskussion um die Sanierung des Sportgeländes, und es war allen Akteuren anzumerken, wie sehr sie um die so dringend notwendige Lösung rangen. Klar ist allen spätestens seit der Anhörung der Nutzer im Herbst 2020, dass etwas passieren muss. Doch es haperte bisher am Wie.

Heiko Voß vermittelte zwischen LWG und Grünen

Die CDU wollte neu bauen, doch das reichte der Laboer Wählergemeinschaft und auch den Grünen nicht aus, auch der SPD war das zu kurz gedacht. Die LWG schlug in ihrem Antrag nun drei grundsätzliche Schritte vor, ebenso die Grünen. Diese hatten bereits ihre Ablehnung des LWG-Antrages angekündigt, weil er ihnen nicht weit genug reiche, so Opp. Doch Bürgermeister Heiko Voß fand vermittelnde Hinweise, mit denen er aufzeigte, dass „beide Anträge inhaltlich doch so dicht beieinander lägen und beide Fraktionen dasselbe Ziel verfolgten, so Voß. Nach mehrfachen Beratungen der beiden Fraktionssprecher Annette Kleinfeld (LWG) und Martin Opp (Grüne) gab es schließlich einen gemeinsamen Antrag.

Fachfirma soll Sportgelände überplanen

Die Vertreter stimmten über die drei vorgeschlagenen Schritte einzeln ab: Einstimmig fiel das Votum dafür aus, Bürgermeister Heiko Voß zu beauftragen, das Sportgelände am jetzigen Standort durch eine Fachfirma überplanen zu lassen. Das soll Grundlage für einen Stufenplan sein, der nach Prioritäten abgearbeitet werden soll. Grüne, LWG und SPD stimmten auch für den zweiten Schritt: Der Bürgermeister soll einen Förderplan entwickeln und als Voraussetzung dafür ein Städtebauförderungskonzept für die Teilbereiche Sport, Jugend und Kultur erarbeiten, damit zu den einzelnen Planungsstufen fristgerecht Zuschüsse beantragt werden können.

Mehrzwecksporthalle ist Teil der Planung

Auch Details der Planung wurden bereits festgezurrt. So sollen Parkplätze in ausreichender Zahl berücksichtigt und eine Rettungsweg-taugliche Zufahrt gebaut werden. In die Planung sollen ein kleiner und ein großer Rasenplatz, die Laufbahn, die Sprunganlage, spieltaugliche Beleuchtung sowie im zweiten Schritt auch eine wettkampftaugliche Mehrzwecksporthalle mit Sanitärtrakt, Schiedsrichter- und Sprecherbereich sowie Sportheim einbezogen werden. Dem stimmten die drei CDU-Vertreter nicht zu. Ebenfalls ohne die Stimmen der CDU: Der Bürgermeister soll die praktikabelste und kostengünstigste Übergangslösung für den Sanitärbereich vorlegen.

Alle können mit dem Kompromiss leben

Dabei betonte Martin Opp, die Grünen hätten sich sehr viele Gedanken gemacht und seien überzeugt, dass ihr Antrag der weitergehende und sinnvollere sei. Sie vermissten in dem LWG-Antrag die Sofortmaßnahmen, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. „Doch wir kommen damit nicht durch“, so Opp. Und damit es in der Saison nun überhaupt mit dem Sportbetrieb weiter gehen kann, habe man sich auf den gemeinsamen Antrag mit der LWG geeinigt, erklärte der Grünen-Sprecher. Auch Annette Kleinfeld (LWG) kann mit dieser Einigung gut leben, sei sie doch auf die zukünftige Entwicklung der Sportanlage ausgerichtet, die für zahlreiche Kinder und Jugendliche ebenso wichtig sei wie für die erwachsenen Sportler und den Punktspielbetrieb, so Klein weiter.

Bürgermeister Heiko Voß an seine Ortspolitiker: „Danke für das Ergebnis.“