Seit zwei Jahren soll das Sanitär- und Umkleidegebäude am Stoschplatz in Laboe dringend saniert werden. Statt schnell zu handeln, werden jetzt Pläne geschmiedet für eine Komplett-Sanierung des Sportplatzes. Das kann allerdings noch dauern. Solange muss weiter Geld in das baufällige Gebäude fließen.