Stoschplatz in Laboe: Stufenplan für Sanierung vorgeschlagen

Laboe

Nachdem sich die seit langem notwendige Sanierung des Sanitär- und Umkleidegebäudes auf dem Sportgelände Stoschplatz in Laboe wieder um mindestens ein Jahr hinauszögert, weil die Fristen für Förderanträge nicht eingehalten werden konnten, meldete sich zunächst die CDU-Fraktion zu Wort.

Sie wies in der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Kultur und Sport darauf hin, dass die Unterlagen zu Fördermittelanträgen vorlägen, allerdings nicht in Anspruch genommen würden. Eine schnelle Hilfe, wie sie seit drei Jahren vom VfR für den Stoschplatz erbeten wird, könne folglich nicht politisch umgesetzt werden, worüber CDU-Fraktionsvorsitzender Günter Petrowski „enttäuscht“ ist.

„Umso wichtiger ist jetzt eine Langzeitplanung, die zum Antragstermin für 2022 parat ist“, schreibt die stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Maren Biewald. Ein Antrag der Grünen auf Grundlage der Anregungen von den Sportvereinen in einer Anhörung vergangenen Oktober solle zügig umgesetzt werden und Fördermittel in Höhe von 50 bis 70 Prozent in Anspruch nehmen. Vorgesehen sei ein Stufenplan, der die Stoschplatz-Sanierung in mehreren Schritten umsetze.

Es soll noch einmal Geld ins alte Sanitärgebäude gesteckt werden

Zunächst solle eine Bestandsaufnahme und Kostenermittlung für die Herrichtung des alten Sanitärgebäudes erfolgen, um es „noch einmal für zwei bis drei Jahre nutzbar zu machen“, heißt es. Das sei als Übergangslösung deutlich günstiger als das Aufstellen von Containern. Im Anschluss daran solle eine Bestandsaufnahme und Kostenermittlung für die Sanierung der gesamten Außenanlage erfolgen, unter anderem beinhalte das die Herrichtung der Laufbahn und der Umrandung, des Fußballplatzes inklusive Bewässerung und der Sprunggrube.

Gleichzeitig, so Biewald weiter, müssten schon jetzt Planungen für ein neues Gebäude erstellt werden, welches Sanitär- und Umkleideräume, einen Kassenbereich, ein Vereinsheim für beide Vereine sowie Multifunktionsräume für Sportkurse, Sitzungen und Veranstaltungen biete. Eine spätere Weiterentwicklung zu einem Sportzentrum mit wettkampffähiger Halle solle eine Option sein. Die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen werden im Antrag auf ein bis zwei Millionen Euro und die Dauer der Umsetzung auf zwei bis drei Jahre geschätzt, und die Erweiterung um eine Sporthalle könnte bei acht bis zehn Millionen Euro liegen.

Stoschplatz Laboe: Neubau an gleicher Stelle wird abgelehnt

Zur Begründung der Rundumsanierung schreiben sie: „Das alte Sanitärgebäude ist nicht mehr für zukünftige Anforderungen geeignet.“ Einen Neubau des Sanitärgebäudes an gleicher Stelle lehnten die Grünen ab, vielmehr sprächen sie sich für eine zügige Konzepterstellung aus.

Auch die LWG hat einen Antrag zur Sanierung des Stoschplatzes fertiggestellt. „Statt weiter zu flicken, sollte endlich einmal etwas Ordentliches, Neues entstehen“, heißt es darin. Das Sportgelände soll nach Vorstellung der LWG durch eine spezialisierte Fachfirma überplant werden. Sie favorisieren ebenfalls einen Stufenplan zur Umsetzung.

Neue Sporthalle auch im Sinne der LWG

In den Ausführungen zur Planung sprechen sie sich ebenfalls für eine wettkampftaugliche Mehrzwecksporthalle mit Sanitärtrakt, Schiedsrichterbereich und Sportheim aus. Zudem finden unter anderem eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen, ein kleiner und großer Rasenplatz sowie eine Laufbahn und Sprunganlage Erwähnung im Antrag. Anders als die Grünen ist die LWG-Fraktion jedoch für eine Containerlösung während der Planungs- und Bauphase und gegen eine „teure Flickerei am alten Sanitärgebäude“.

Thema ist die Sanierung des Stoschplatzes im nächsten Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Sport am Donnerstag, 11. März. Die Sitzung ist um 19 Uhr in der Jenner-Arp-Sporthalle, Schulstraße 1 in Laboe.