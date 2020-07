Laboe

Ziel müsse es eigentlich sein, möglichst flächendeckende Bebauungspläne für Laboe aufzustellen. Denn nur so könne die Gemeinde Einfluss auf die bauliche Entwicklung nehmen, sagte SPD-Fraktionssprecher Tobias Slenczek bei einem Ortstermin. Doch dies sei auch immer eine Kostenfrage, räumte er ein.

Jüngster Neubau "wie ein Weckruf"

Dringenden und schnellen Handlungsbedarf sehen er und seine Fraktionskollegen wie Wilhelm Kuhn und andere aber vor allem in der Strandstraße, wo gerade der jüngste Neubau wie ein Weckruf auf die Gemeindevertreter gewirkt hatte. „Ja, es ist gut, dass wir den Aufstellungsbeschluss gefasst haben, aber wir wollten schon einen Schritt weiter gehen und bereits Kriterien festlegen“, erklärte Slenczek. Denn es gehe bei der Strandstraße um ein besonderes Stück Laboe, das mit seiner ersten Lage auch einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfe.

Historische Gebäudesubstanz sollte erhalten bleiben

„Es sollte schon gleich mit entschieden werden, was die Gemeinde mit ihrem B-Plan bezweckt“, so Slenczek weiter. Planungsziele sollten schon gleich im Aufstellungsbeschluss mit enthalten sein. Es sei die Aufgabe der Kommunalpolitiker, den Planern Vorgaben zu machen. Das könnte aus Sicht der SPD die Festschreibung der ortsbildprägenden städtebaulichen Optik sein. Die historische Gebäudesubstanz in Bäderarchitektur und in wilhelminischem Baustil sollen erhalten werden. „Modernes Bauen und Altes bewahren müssen sich nicht ausschließen. Man kann auch moderne Architektur in das Ortsbild integrieren“, betonte Wilhelm Kuhn. Beim jüngsten Neubau könne davon keine Rede sein.

Slenczek: Blickachsen auf die Förde beachten

Er könne sich für die Strandstraße bestimmte "Ankerhäuser" vorstellen, die besonders prägend und zu schützen seien. Außerdem sollte eine Landschafts-verträgliche Bebauungsdichte festgelegt werden. Auch der Erhalt von ortsbildprägenden Bäumen, Hecken, grüne Blickachsen auf die Förde und im Kurpark müssten bei einer baulichen Nachverdichtung beachtet werden, so die SPD-Vorschläge. Die Gemeinde könne viele Mittel nutzen, die städtebauliche Eigenart von Gebieten und Gebäudeensembles zu erhalten, erklärte Slenczek weiter. Er spricht auch das Thema Denkmalschutz an, um historische Bausubstanz zu sichern.

Aufenthaltsqualität in der Strandstraße verbessern

Weitere Stichworte sind der Erhalt und die Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Strandstraße, Schutz von Kleingewerbe, Wohnen und Handel und die Schaffung neuer touristischer Angebote. Slenczek wies auf die besondere Bedeutung der Strandstraße als Zugang zur bedeutendsten deutschen Gedenkstätte der auf See Gebliebenen aller Nationen hin - dem Marine-Ehrenmal mit Museums-U-Boot U 995. Slenczek betonte, auch das Verhältnis von Dauerwohnen zu Zweit- und Ferienwohnungen sei festzuschreiben, um den Charakter des Bereiches zu erhalten.

SPD verweist auf erfolgreiche Bürgerbeteiligung beim Hafenumfeld

Alle diese Themenfelder sollten mit den Bürgern in einer organisierten Bürgerbeteiligung diskutiert werden. „Wir sehen die im normalen Planverfahren vorgegebenen Bürgerbeteiligung nach dem Baugesetzbuch gerade für diesen Bereich als für nicht ausreichend an“, begründete Slenczek den SPD-Vorschlag. Der wurde, wie alle anderen auch, von den anderen Fraktionen abgelehnt.

„Wir befürchten nun, dass es kaum noch zu einer inhaltlichen Diskussion kommt“, sagte Wilhelm Kuhn. Er führte als positives Beispiel für eine „sehr erfolgreiche Bürgerbeteiligung“ die 2012 umgesetzte Hafenumfeldgestaltung an. Er selbst hatte sich aktiv an den verschiedenen Workshops beteiligt, die eine große Resonanz in der Laboer Bevölkerung gefunden hatten. „Das Ergebnis spricht für sich. Es zeigt, wie wichtig es ist, die Bürger mitzunehmen, am Ende sollen gerade mit einem so präsenten Gebiet alle zufrieden sein“, so Slenczek.

Er hofft nun auf ein zügiges Verfahren. „Wir können nicht über mehrere Jahre nahezu alle Aktivitäten stilllegen“, so Slenczek. Er sprach damit das Instrument der Veränderungssperre an, die eine Gemeinde zunächst für zwei Jahre erlassen kann, damit sie einen Bebauungsplan aufstellen kann.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.