„Wir werden heute nicht, wie geplant, eine Beschlussempfehlung abgeben, sondern das in den September verschieben“, erklärte Ausschussvorsitzender Jürgen Cordts ( EIS) gleich zu Beginn der Sitzung. Denn es hatte sich gezeigt, dass die Anlieger in einem Gespräch reichlich Bedarf sehen, Ideen und Anregungen einzubringen. Deshalb sollen zwei weitere öffentliche Vorstellungen der Planung (Einwohnerversammlung und Gemeindevertretersitzung) abgewartet werden, bevor die politischen Gremien ihren endgültigen Beschluss fassen.

Coronabedingt sei es in den vergangenen Monaten schwierig gewesen, eine Bürgerbeteiligung in großem Umfang durchzuführen, erklärte Bürgermeister Peter Kokocinski. Beschließen will die Gemeinde dann erst im September.

Die Kosten für das Gesamtprojekt: geschätzte 5,8 Millionen Euro. Die Vertreterin des Planungsbüros stellte die drei Bauabschnitte des Projektes vor, konnte allerdings auf Nachfrage aus CDU-Reihen keine Angaben zu den Kosten für den jeweiligen Bauabschnitt machen.

Aufenthaltsqualität in Schönberg soll zeitgemäß werden

Über allem steht das Ziel, gerade den Eingangsbereich zum Strand aufzuwerten, Strand und Dünen schon beim Entree erlebbar zu machen, die Aufenthaltsqualität zu schaffen, die für ein Ostseebad zeitgemäß ist. Im ersten Abschnitt sollen die Fußgängerbrücke erneuert und der Bereich um die jetzige Touristinformation umgestaltet werden. Im zweiten Schritt werden dann die Straße zum verkehrsberuhigten Bereich und die Deichterrassen geschaffen. Der jetzige Aufgang zum Deich führt über eine 1,20 Meter breite Treppe. Dort sollen der Aufgang auf sechs Meter Breite ausgeweitet und Sitzgelegenheiten im Deich geschaffen werden.

Da man durch Corona etwa drei Monate Verzögerung verkraften müsse, ließ die Projektleiterin die Option offen, die beiden Bauabschnitte zusammenzuführen. Im dritten Schritt soll dann aus dem jetzigen Parkplatz eine multifunktionale Fläche mit transparentem Dach und Holzbohlenbelag als Treffpunkt und Verweilort werden.

Kritik von den Anwohnern

In den jüngsten Gesprächen mit Anliegern hatte dieser letzte Schritt für reichlich Sorge und Kritik gesorgt. Das zeigte sich auch in der öffentlichen Fragestunde der Sitzung. Die Anlieger treibt vor allem die in den Sommermonaten angespannte Verkehrssituation um. Für Dieter Winkler, Anlieger in Kalifornien, ist es „die Frage aller Fragen“, ob denn der Marktplatz auf dem jetzigen Parkplatz eine „fixe Idee“ sei oder Wahrhaftigkeit. Die Straße Fernautal sei bereits jetzt schon zu Stoßzeiten völlig überlastet. „Kann man der Straße noch mehr Verkehr zumuten ohne Tempolimit?“, fragte Winkler. Auch Torsten Paulsen aus dem Linauweg betonte das Problem. „An den letzten beiden Wochenenden war das ein einziges Verkehrschaos. Wenn jetzt auch noch der Parkplatz beseitigt wird, wie sollen dann die Fahrzeuge aufgefangen werden?“, so Paulsen. Er regte an, die Bankette in der Straße Fernautal zu befestigen, um dort einseitiges Parken zu erlauben.

Bürgerbeteiligung auch beim Verkehrsgutachten

Sowohl Cordts als auch Bürgermeister Kokocinski verwiesen auf das in Arbeit befindliche Verkehrsgutachten. Auch dazu werde es eine Bürgerbeteiligung geben. „Da erwarte ich von den Profis der Verkehrsplanung Vorschläge zur Leitung der Verkehrsströme“, meinte der Bürgermeister. Die Projektleiterin begründete den Vorschlag des Marktplatzes mit dem Hinweis auf den neu geschaffenen Parkplatz am Kapellenweg mit 100 Stellplätzen. „Wir haben hier ein so großes Potenzial, das man besser nutzen kann“, sagte die Planerin. Die Planung ist Grundlage für die Anträge auf Fördermittel.

Termine für öffentliche Vorstellungen der Planung: Einwohnerversammlung, Mittwoch, 26. August, Sitzung der Gemeindevertreter, Donnerstag, 27. August, jeweils 19 Uhr, in der Aula der Gemeinschaftsschule Probstei.

