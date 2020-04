Straßenausbaubeiträge stehen bei Bürgern stark in der Kritik. In Mönkeberg fühlt sich Hans-Jürgen Kohls (80) nach Abschluss der Arbeiten in der Straße An den Baken vom Beitragsrecht über den Tisch gezogen. Er zahlt rund 50 Prozent mehr als seine Nachbarn.