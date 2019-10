Wer zahlt in Heikendorf zukünftig den Ausbau der kaputten Straßen? Über dieses Thema diskutierten im Rahmen eines Info-Abends der Gemeinde am Donnerstagabend knapp 100 Bürger in der Mensa der offenen Ganztagsschule in Heikendorf. Das Fazit: Viele Anlieger wünschen sich eine solidarische Lösung.