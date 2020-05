Wenn Anlieger für Straßenausbau zahlen sollen, gibt‘s meistens Ärger. So wie erst kürzlich in Mönkeberg. Ärger muss aber nicht sein, meint Haus&Grund und schlägt vor: Ausbaugebühren sollen weg, so wie schon in Kiel. Stattdessen müssten die Grundsteuern hoch zur Finanzierung des Straßenausbaus.